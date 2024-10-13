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ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in geliştirdiği dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi unvanına sahip olan Starship, 5'inci test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.

Yaklaşık 121 metre uzunluğundaki Starship roketinin beşinci test uçuşu, SpaceX'in internet sitesi üzerinden canlı yayımlandı.

Texas yakınlarındaki fırlatma alanından yerel saatle 07.25 civarında havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü.

BAŞARILI İNİŞ YAPTI

Geri dönen güçlendirici, fırlatma kulesinin "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla fırlatıldığı alana başarılı şekilde indi.

"ÇOK GEZEGENLİ YAŞAM İÇİN BÜYÜK BİR ADIM"

Musk, fırlatmanın ardından X sosyal medya hesabından "Bugün çok gezegenli yaşam için büyük bir adım atıldı." açıklamasında bulundu.

SpaceX'in sahibi Musk, 2 yıl içinde Mars'a mürettebatsız 5 farklı Starship roketi fırlatmayı planlıyor.