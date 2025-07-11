Spotify kararı! Türkiye'den çekilebilir...

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, uygulamayı hedef alarak "dini ve milli değerleri ihlal ettiğini" iddiası ile adli süreç başlatılmasını istedi.

Rekabet Kurulu, geçen hafta dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında inceleme başlattığını açıkladı.

Soruşturma üzerine Spotify yetkilileri de hareket geçti.

The Times'a konuşan yetkililer, kullanıcı içeriklerinin sansüre uğramasına karşı olduklarını vurguladı.

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Kaynaklar, Türk makamlarla işbirliğinin sürdüğünü söylese de radikal bir adımın da sinyalini verdiler.

Şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini geçici olarak durdurma ya da tamamen sonlandırma ihtimalini değerlendirdiği ifade edildi.