Spotify, yıllardır beklenen kayıpsız ses özelliğini yayınladı

Müzik platformu Spotify, yıllardır konuşulan kayıpsız ses (lossless audio) özelliğini nihayet devreye aldığını duyurdu.

Yeni özellik, önümüzdeki iki ay içinde Avustralya, ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin de dahil olduğu 50 bölgede Premium abonelerin kullanımına açılacak.

Kullanıcılar, mevcut abonelik ücretlerinde herhangi bir değişiklik olmadan bu yenilikten faydalanabilecek.

RAKİPLERİNİN GERİSİNDE KALAN BİR KALİTE

Spotify’ın sunduğu kayıpsız ses kalitesi, en fazla 24-bit / 44.1 kHz FLAC formatıyla sınırlı olacak. Bu durum, platformun rakiplerine kıyasla daha düşük bir çözünürlük sunduğu anlamına geliyor.

Rakip platformlar Apple Music, Tidal ve Qobuz, 24-bit / 192 kHz’e kadar Hi-Res FLAC desteği sunuyor.

Bu durum, Spotify'ın ileride daha üst seviye bir plan için kapıyı açık bıraktığı şeklinde yorumlanıyor.

NASIL KULLANILACAK VE HANGİ CİHAZLAR DESTEKLİYOR

Premium aboneler, uygulama üzerinden bir bildirim aldıktan sonra ayarlar menüsündeki “medya kalitesi” bölümünden kayıpsız ses seçeneğini etkinleştirebilecek.

İlk aşamada Sony, Bose, Samsung ve Sennheiser cihazları desteklenirken, Sonos ve Amazon desteğinin ise daha sonra ekleneceği açıklandı.