Stadyum büyüklüğündeki göktaşı bugün Dünya'ya yaklaşacak

NASA, 1997 QK1 adını taşıyan stadyum büyüklüğündeki bir göktaşının bugün, yani 20 Ağustos'ta Dünya'ya en yakın geçişini yapacağını doğruladı.

Yaklaşık 300 metre genişliğindeki bu dev gök cismi, saatte 35 bin kilometreyi aşan bir hızla hareket ediyor.

DÜNYA İÇİN BİR TEHDİT YOK

Uzmanlar, göktaşının gezegenimize yaklaşık 3,01 milyon kilometre mesafeden geçeceğini ve Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

Bu mesafe astronomik açıdan yakın kabul edilse de, çarpma riski bulunmuyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA FIRSATI

Bu yakın geçiş, bilim insanları için göktaşının yapısını ve Güneş sisteminin oluşumuna dair taşıdığı ipuçlarını incelemek adına önemli bir fırsat sunuyor.

Bu tür olaylar, gezegenimizi olası tehditlerden korumak için gök cisimlerini sürekli olarak izlemenin önemini bir kez daha hatırlatıyor.