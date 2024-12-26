Steam, 2024'te 18 binden fazla oyun yayınlayarak rekor kırdı

Haber Merkezi

Steam, 2024 yılında 18 bin 825 yeni oyun yayınlayarak oyun platformları arasında liderliğini sürdürüyor.

Bu rakam, 2023 yılında yayınlanan 14 bin 311 oyunu geride bırakarak yeni bir rekora imza attı.

SINIRLI OYUNLAR DAHA FAZLA

SteamDB verilerine göre, yayınlanan oyunların 14 bin 888'i "sınırlı oyun" olarak sınıflandırılıyor.

Sınırlı oyunlar, oyuncu sayısı ve satış rakamları gibi kriterleri karşılamadığı için sınırlı profil özelleştirme özelliklerine sahip.

OYUN SATIŞLARI ARTIYOR

2024 yılında Steam'de satılan oyun sayısı, 2019 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Oyun satışları, pandemi döneminde bile sürekli artış gösterdi.

Steam, tatil döneminde yaklaşık 40 milyon kullanıcının aynı anda çevrimiçi olduğunu açıkladı. Bu rakam, geçen yıla göre 8 milyon daha fazla.

Öte yandan Steam, taşınabilir oyun konsolu Steam Deck'in yeni bir versiyonunu henüz planlamadığını duyurdu.

Şirket, yeni bir Steam Deck modeli için işlemci gücünde önemli bir artış beklediğini belirtti.

WİNDOWS 7 VE 8 DESTEĞİ SONA ERDİ

Steam, Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemleri için desteğini sonlandırdı.

Kullanıcılar, Steam'i kullanmaya devam etmek için Windows 10 veya Windows 11'e yükseltme yapmak zorunda.