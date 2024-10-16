Steam, Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı: İşte zirvedeki isimler

Haber Merkezi

Oyuncuların merakla beklediği liste nihayet açıklandı! Steam, Türkiye'de 8-15 Ekim tarihleri arasında en çok satan oyunları duyurdu.

Listede hem ücretsiz oyunlar hem de yeni çıkan yapımlar dikkat çekiyor. İşte Türkiye'de oyuncuların son dönemde en çok ilgi gösterdiği yapımlar:

1. COUNTER STRIKE 2 (Ücretsiz)

Listenin zirvesinde, ücretsiz oynanabilen Counter-Strike 2 yer alıyor. Valve'ın efsanevi FPS oyunu, yenilenen grafikleri ve oynanışıyla oyuncuları kendine çekmeye devam ediyor.

2. THRONE AND LIBERTY (Ücretsiz)

NCSOFT tarafından geliştirilen ve 1 Ekim'de çıkan MMORPG oyunu THRONE AND LIBERTY, ücretsiz olması ve sunduğu geniş dünyasıyla kısa sürede popülerlik kazandı ve listenin ikinci sırasında yerini aldı.

3. EA SPORTS FC 25 (69,99 dolar)

FIFA serisinin yeni adı EA SPORTS FC 25, futbol oyunları tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Gerçekçi grafikleri ve oynanışıyla dikkat çeken oyun, listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

4. PUBG: BATTLEGROUNDS (Ücretsiz)

Battle Royale türünün öncülerinden olan PUBG: BATTLEGROUNDS, ücretsiz olması ve heyecanlı oynanışıyla hala popülerliğini koruyor. Listenin dördüncü sırasında yer alan oyun, milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

5. SILENT HILL 2 (32,99 dolar)

Korku oyunu severlerin heyecanla beklediği SILENT HILL 2, yenilenen grafikleri ve atmosferiyle listenin beşinci sırasında yer alıyor. Oyun, psikolojik gerilim ve korku dolu anlarıyla oyuncuları etkilemeyi başarıyor.

6. DRAGON BALL: Sparking! ZERO (45,99 dolar)

Dragon Ball evrenini sevenler için geliştirilen DRAGON BALL: Sparking! ZERO, dövüş oyunu türünde iddialı bir yapım. Animeye sadık grafikleri ve hızlı oynanışıyla dikkat çeken oyun, listenin altıncı sırasında yer alıyor.

7. DOTA 2 (Ücretsiz)

MOBA türünün en popüler oyunlarından biri olan Dota 2, ücretsiz olması ve rekabetçi yapısıyla milyonlarca oyuncuyu bir araya getiriyor. Listenin yedinci sırasında yer alan oyun, espor sahnesinde de önemli bir yere sahip.

8. STARDEW WALLEY (5,99 dolar)

Rahatlatıcı ve keyifli bir oyun deneyimi sunan Stardew Valley, simülasyon ve rol yapma türlerini bir araya getiriyor. Kendi çiftliğinizi kurup geliştirdiğiniz oyunda, doğa ile iç içe bir yaşam sürebilirsiniz. Listenin sekizinci sırasında yer alan Stardew Valley, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

9. METAPHOR: ReFantazio (69,99 dolar)

ATLUS tarafından geliştirilen ve Persona serisinin yaratıcılarının imzasını taşıyan Metaphor: ReFantazio, sıra tabanlı bir rol yapma oyunu. Fantastik bir dünyada geçen oyun, derinlikli hikayesi ve karakterleriyle oyuncuları kendine çekiyor. Listenin dokuzuncu sırasında yer alan oyun, RPG severler için ilgi çekici bir seçenek.

10. DIABLO IV (49,99 dolar)

Blizzard'ın efsanevi aksiyon rol yapma oyunu Diablo IV, karanlık atmosferi ve sürükleyici oynanışıyla oyuncuları Diablo evrenine geri götürüyor. Listenin onuncu sırasında yer alan oyun, geniş içerikleri ve zorlu mücadeleleriyle uzun süreli bir oyun deneyimi sunuyor.