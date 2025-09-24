Steam, Türkiye'de en çok satılan oyunları açıkladı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, 16-23 Eylül tarihleri arasında Türkiye'deki kullanıcıların en çok hangi oyunları satın aldığını açıkladı.

Liste, oyuncuların hem yeni çıkan büyük yapımlara hem de uygun fiyatlı bağımsız oyunlara ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR (16-23 EYLÜL)

Açıklanan listeye göre, Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunları arasında EA SPORTS FC 26, Dying Light: The Beast ve Football Manager 26 gibi yeni çıkan oyunlar başı çekti.

Listenin devamında yüzde 65 indirimle dikkat çeken Cyberpunk 2077 ve uygun fiyatlı Black Desert gibi yapımlar da yer aldı.

Listenin geri kalanında ise Battlefield 6, SILENT HILL f ve PEAK gibi oyunlar bulunuyor.

EN ÇOK SATAN OYUNLAR VE FİYATLARI

EA SPORTS FC 26 69.99 dolar

Dying Light: The Beast - 44.99 dolar

Football Manager 26 - 49.99 dolar

Cyberpunk 2077 - 44.99 dolar

Black Desert - 4.99 dolar

NBA 2K26 - 69.99 dolar

Battlefield 6 - 69.99 dolar

SILENT HILL - 36.99 dolar

PEAK - 3.99 dolar