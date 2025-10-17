Abone ol: Google News

Stellantis, ABD’de 298 bin aracı geri çağırdı

Otomotiv devi Stellantis, ABD'de yaklaşık 300 bine yakın Dodge Dart modelini, vites kablosundaki bir arızanın aracın park konumundan çıkarak kendiliğinden hareket etmesine neden olabileceği riskiyle geri çağırdığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 17.10.2025 14:34
Stellantis, ABD’de 298 bin aracı geri çağırdı
  • Stellantis, ABD'de 298 bin Dodge Dart'ı vites kablosundaki kusur nedeniyle geri çağırdı.
  • Bu kusur, aracın park konumunda kilitlenmemesine ve kendiliğinden hareket etmesine yol açabilir.
  • Hatalı parçalar, yetkili servislerde ücretsiz değiştirilecek.

Otomotiv üreticisi Stellantis, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 298 bin 439 adet Dodge Dart modelini kapsayan büyük bir geri çağırma başlattı.

Duyuru, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapıldı.

ARAÇ KENDİLİĞİNDEN HAREKET EDEBİLİR

Yetkililer, geri çağırmanın nedeninin vites kablosundaki bir kusur olduğunu belirtti.

Bu arıza, sürücü aracı "park" konumuna getirse bile vitesin tam olarak kilitlenmemesine ve aracın sabit haldeyken kendiliğinden hareket etmesine yol açabiliyor.

Bu durumun ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu vurgulandı.

DEĞİŞİM ÜCRETSİZ OLACAK

Stellantis, hatalı parçaların yetkili servislerde ücretsiz olarak değiştirileceği bir geri çağırma programını kısa süre içinde başlatacağını ifade etti.

