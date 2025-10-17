Stellantis, ABD’de 298 bin aracı geri çağırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomotiv üreticisi Stellantis, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 298 bin 439 adet Dodge Dart modelini kapsayan büyük bir geri çağırma başlattı.

Duyuru, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapıldı.

ARAÇ KENDİLİĞİNDEN HAREKET EDEBİLİR

Yetkililer, geri çağırmanın nedeninin vites kablosundaki bir kusur olduğunu belirtti.

Bu arıza, sürücü aracı "park" konumuna getirse bile vitesin tam olarak kilitlenmemesine ve aracın sabit haldeyken kendiliğinden hareket etmesine yol açabiliyor.

Bu durumun ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu vurgulandı.

DEĞİŞİM ÜCRETSİZ OLACAK

Stellantis, hatalı parçaların yetkili servislerde ücretsiz olarak değiştirileceği bir geri çağırma programını kısa süre içinde başlatacağını ifade etti.