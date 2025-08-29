Süper bilgisayar Dawn, kanser aşısı araştırmalarına yardımcı olacak

Oxford Üniversitesi Nuffield Tıp Bölümü'nden bir araştırma ekibi, kanser aşısı geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için Birleşik Krallık'ın en güçlü yapay zeka süper bilgisayarlarından biri olan Dawn'a erişim izni aldı.

Bir hükümet girişimi kapsamında bu gelişmiş makineyi 10 bin saat boyunca kullanacak olan ekip, on binlerce kanser hastasından alınan veri setlerini analiz ederek aşı geliştirmeye yardımcı olabilecek gizli kalıpları bulmayı amaçlıyor.

DAWN: YAPAY ZEKA GÖREVLERİ İÇİN BİR DEV

Dawn, 1.000'den fazla Intel GPU'su ve 500 CPU'su ile özellikle zorlu yapay zeka görevleri için tasarlanmış devasa bir süper bilgisayar.

Bu makine, çok büyük miktardaki veriyi inanılmaz bir hızla işleyebiliyor ve bu da araştırmacılara kanser gibi karmaşık sorunlara çözüm bulma arayışlarında büyük bir avantaj sağlıyor.

Oxford İmmüno-Onkoloji Merkezi'nden proje lideri Dr. Lennard Lee, "Bilim kurgu gibi geliyor, ancak gerçek bu; 2025 yılındayız, bu teknoloji burada ve biz de deneyeceğiz." diyerek projenin heyecan verici doğasını vurguladı.

ARAŞTIRMA STRATEJİSİ: GİZLİ KALIPLARI ORTAYA ÇIKARMAK

Dr. Lee, kanserin karmaşık bir hastalık olduğunu ve bu nedenle etkili çözümler bulmanın zor olduğunu açıkladı.

Süper bilgisayarın sağladığı hız ve ölçek, kansere karşı etkili aşılar geliştirme araştırma stratejilerinin anahtarını oluşturuyor.

Dr. Lee, "Bu (süper bilgisayar), büyük veri kümelerini hızla işleyebileceğimiz ve on binlerce veriye bakıp gizli kalıpları tespit edebileceğimiz anlamına geliyor." dedi.

Bu gizli kalıplar, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini nasıl daha etkili bir şekilde tanıyıp yok edebileceğine dair önemli ipuçları barındırabilir.

Araştırma ekibi ayrıca, Birleşik Krallık genelinde kanser aşısı araştırmalarını destekleyen açık erişimli bir çevrimiçi platform olan Oxford Neoantigen Atlas'a da katkıda bulunmayı planlıyor.

Bu heyecan verici gelişme, Dawn gibi ileri teknolojilerin, tıbbi araştırma ve geliştirmede inovasyonu nasıl yönlendirebileceğini ve en zorlu hastalıklarla mücadelede bilim insanlarına nasıl yeni kapılar aralayabileceğini gözler önüne seriyor.

Oxford ekibinin bu çalışmasının, gelecekteki kanser aşısı tedavileri için temel oluşturması umuluyor.