Süpersonik uçuş, yarım asırlık yasağın ardından ABD'ye geri dönüyor: Şimdi ne olacak

Haber Merkezi

Son ticari Concorde uçuşunun üzerinden 20 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra, ABD'de süpersonik yolcu taşımacılığı için yeni bir dönem başlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta imzaladığı bir kararnameyle, 1973'ten beri yürürlükte olan ve karadan süpersonik uçuş yapılmasını yasaklayan kuralı kaldırdı.

50 YILLIK YASAK NEDEN KALDIRILDI

Karadan süpersonik uçuş yasağı, 50 yıl önce ses hızını aşan uçakların çıkardığı "sonik patlama" adı verilen yüksek gürültüye yönelik kamuoyu şikayetleri üzerine getirilmişti.

Yeni kararname, "Amerika Birleşik Devletleri'ni yüksek hızlı havacılıkta tartışmasız lider olarak yeniden tesis etmek" amacıyla eski standartların güncellendiğini ve bugünün teknolojilerinin benimsendiğini belirtiyor.

Bu hamle, NASA ve Lockheed Martin'in daha sessiz süpersonik uçuşlar için geliştirdiği X-59 gibi projeler sayesinde mümkün oldu.

Yeni teknolojiler, sağır edici sonik patlamayı daha az rahatsız edici bir vuruşa dönüştürmeyi hedefliyor.

YENİ NESİL SÜPERSONİK UÇAKLAR GELİŞTİRİLİYOR

Yasağın kaldırılması, son birkaç yıldır süpersonik ve hipersonik ticari uçaklar üzerinde çalışan bir grup yenilikçi firmanın önünü açıyor.

Bu alandaki en önemli oyuncular arasında, Overture adlı yolcu uçağıyla Mach 1.7 hıza ulaşmayı hedefleyen Boom Supersonic de bulunuyor.

Ayrıca, Quarterhorse Mk 1'in test uçuşunu gerçekleştiren Hermeus ve 2030'a kadar Mach 9 (saatte 11.000 km) hıza ulaşmayı hedefleyen Venus Aerospace gibi şirketler de bu yarışta yer alıyor.

Bu gelişmeler, New York-Londra arasını 3 saatin altına düşürebilecek yeni bir hava yolculuğu çağının habercisi.