Tahtını NVIDIA'dan geri aldı: Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu

Haber Merkezi

Teknoloji devleri arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Apple, son dönemde yapay zeka çiplerine artan taleple yükselişe geçen Nvidia'ya kaptırdığı "dünyanın en değerli şirketi" ünvanını geri aldı.

Apple'ın hisseleri yüzde 0,4 artarak şirketin piyasa değerini 3.52 trilyon dolara yükseltti. Aynı dönemde Nvidia'nın değeri ise 3.47 trilyon dolara geriledi. Böylece Apple, kısa bir süre önce kaybettiği zirveyi yeniden ele geçirdi.

REKABET BAŞA BAŞ DEVAM EDİYOR

Son aylarda Nvidia ve Apple arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Yapay zeka alanındaki gelişmeler ve artan talep, Nvidia'nın hisselerinde büyük bir yükselişe neden olmuş ve şirketi bir süreliğine zirveye taşımıştı. Ancak Apple, hisselerindeki son artışla liderliği geri almayı başardı.

Bu iki devin yanı sıra Microsoft da piyasa değerini artırmaya devam ediyor. Microsoft'un piyasa değeri şu anda 3.18 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknoloji devleri arasındaki bu rekabetin, önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve yeni gelişmelere yol açması bekleniyor.