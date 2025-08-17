Tanyeli SİHA Takımı, TEKNOFEST'e hazır

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde kurulan Tanyeli SİHA Takımı, TEKNOFEST 2025 Savaşan İHA Yarışması’nda derece almayı hedefliyor.

Dokuz kişiden oluşan ekip, çeşitli mühendislik bölümlerinden gelen öğrencilerden oluşuyor ve geliştirdikleri insansız hava aracıyla yarışmanın finale kalan ilk 10 takımından biri oldu.

İHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Ekip tarafından tasarlanan İHA, 4,5 kilogram taşıma kapasitesine sahip modüler yapısıyla dikkat çekiyor. Otonom kalkış, uçuş ve iniş kabiliyetlerinin yanı sıra gelişmiş görev algoritmalarıyla öne çıkan araç, yüksek manevra kabiliyetiyle yarışmada avantaj sağlamayı amaçlıyor.

Tanyeli SİHA Takımı, Baykar yürütücülüğünde 27 Ağustos-7 Eylül’de Çanakkale Gökçeada’da düzenlenecek yarışmada birinciliği hedefliyor. Takım kaptanı Şevval Alim, hem İHA’nın pilotluğunu yaptığını hem de yazılım geliştirme sürecinde aktif rol aldığını belirtti.

2 KRİTİK GÖREV TEST EDİLİYOR

Alim, sekiz aylık hazırlık sürecinde finale kalmanın kendileri için büyük bir motivasyon olduğunu vurguladı. Yarışmada iki ana görevleri olduğunu söyleyen Alim, “Birincisi kamikaze dalışıyla yerdeki hedefin QR kodunu okutmak, ikincisi ise hedef hava aracına kilitlenmek. İkisi de kritik görevler ve farklı testler yapıyoruz. Özellikle kilitlenme görevinde iki uçakla çalışıyoruz” dedi.

EN ÖNEMLİSİ YAZILIM

Alim, yarışmadan iyi bir derece elde etmeyi ve hem üniversitelerini hem de ülkeyi gururlandırmayı amaçladıklarını ifade etti: “Yaptığımız her şeyi kendimiz üretiyoruz, yazılım dahil… Bu işin en kritik noktalarından biri yazılım.”

DAHA ÖNCE TEST EDİLMEMİŞ BİR YÖNTEM DENİYORLAR

Ekibin aviyonik sorumlusu Mehmet Balcı ise otonom takip görevinden bahsederek, “Önce hedef hava aracını uçuruyoruz, sonra kontrol bilgisayarımızın bulunduğu uçağı takip ettiriyoruz. Bu, takımlar arasında daha önce test edilmemiş bir yöntem. Finale gitmek için kritik öneme sahip” dedi.

BAYKAR'DAN İLHAM ALIYORLAR

Balcı, Baykar’ın AKINCI ve KIZILELMA projelerinden ilham aldıklarını belirterek, “Yaklaşık üç yıldır TEKNOFEST’teyim, bu yıl ilk defa SİHA kategorisinde yarışacağım. Hedefimiz birinci olmak ve üniversitemizi, destekleyenlerimizi gururlandırmak” ifadelerini kullandı.