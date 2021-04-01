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    Tarihte bugün: Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne Apple'ı kurdu

    İlk ürünü Apple-1 ile 45 yıl önce teknoloji dünyasına adım atan Apple, bugün teknoloji devi olarak 263,4 milyar dolar marka değeriyle en değerli marka konumunda.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.04.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 14:47
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    Tarihte bugün: Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne Apple'ı kurdu

    1 Nisan denince akla ilk olarak "şaka" gelse de bu tarihin Apple için önemi büyük. 1 Nisan 1976'da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne, 45 yıl önce bugün Apple'ı kurdu ve marka, Steve Jobs'un garajında üretilen ilk bilgisayar Apple-1 ile sektöre ilk adımını attı.

    İlk kişisel bilgisayarlar arasında yer alan Apple-1'in ardından şirket, Apple-2 isimli bilgisayarıyla birlikte sunduğu teknolojiyle, bilgisayar endüstrisinde köklü değişikliklere öncülük etti.

    HER GEÇEN YIL SATIŞLAR ARTTI

    1978 yılında 7,8 milyon dolarlık satış gerçekleştiren şirket, kısa sürede satışlarını artırarak 1980 yılında 117 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Bilgisayar üretimiyle teknoloji dünyasına giren şirket zaman içerisinde farklı ürünler de geliştirdi.

    APPLE 1

    45 YILDA DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKAS KONUMUNA GELDİ

    Günümüzde; akıllı telefon, bilgisayar, akıllı saat, kulaklık gibi birçok alanda üretim yapan Apple, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021" araştırmasına göre, 263,4 milyar dolar marka değeriyle "dünyanın en değerli markası" konumunda bulunuyor.

    Geçen yıl 141 milyar dolarla üçüncü sırada bulunan şirket, bu yıl değerini 122 milyar dolardan fazla artırarak en değerli markalar listesinde zirvede yerini aldı.

    Listede Apple’ı; sırasıyla yaklaşık 254,2 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 191,2 milyar dolar değerle Google ve 140,4 milyar dolarla Microsoft izledi.

    STEVE JOBS WOZNIAK

    Apple'ın kullanıcılara sunduğu ürünler arasında; dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar (Mac ve MacBook modelleri), tablet (iPad), telefon (iPhone), akıllı saat (Apple Watch), kulaklık (AirPods) ve akıllı televizyon platformu (Apple TV) gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

    Şirket, ürünlerini kendi yazılım ekosistemiyle kullanıcılarına sunuyor. Bu sayede kullanıcılarına diğer platformlara kıyasla daha hızlı ve sorunsuz bir deneyim sağlıyor.

    EN YÜKSEK GELİRİ iPHONE AİLESİNDEN

    Üretim yaptığı her ürün gamında yüksek seviyede satış rakamlarına ulaşan şirket, en yüksek geliri akıllı telefonu aracılığıyla elde ediyor. Apple, geçen yılın son çeyreğinde en yüksek geliri sırasıyla; iPhone (yüzde 40,9), servisler (yüzde 22,5), Mac (yüzde 14), giyilebilir ürünler ve aksesuarlar (yüzde 12,2) ve iPad (yüzde 10,5) ile sağladı.

    APPLE

    Uluslararası veri şirketi IDC'nin verilerine göre, geçen yılın son çeyreğinde 90,1 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren Apple, dünyanın en fazla satışa sahip akıllı telefon üreticisi sıralamasında Samsung'u geçti.

    Apple, son çeyrekte satışlarını yüzde 22 artırırken, pazar payı da yüzde 23,4 oldu. Apple, söz konusu dönemde iPhone 12'yi pazara sürmüştü.

    APP STORE DA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

    Şirketin servisleri de gelir kalemleri arasında önemli yer tutuyor. Apple'ın uygulama mağazası App Store'da, geçen yılın verilerine göre, 1,82 milyon kullanılabilir uygulama yer alıyor.

    Rakibi olan Google Play'de ise 2,7 milyon uygulama bulunuyor. Google Play uygulama sayısında önde olsa da 2020'nin son çeyreğinde Google Play'de 10,4 milyar dolar harcama gerçekleştirilirken, App Store'da mobil uygulamalara yapılan harcamalar 21,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

    Apple'ın ayrıca, işletim sistemi tarafında bilgisayarlarına yönelik macOS, mobil ürünlerine (akıllı telefon ve tablet) yönelik iOS işletim sistemi bulunuyor.

    İrlanda merkezli analiz şirketi Statcounter'ın verilerine göre, Şubat 2021 itibarıyla masaüstü ve mobil tüm işletim sistemleri dahil edildiğinde, iOS'un yüzde 16,51, macOS'un yüzde 7,13 pazar payı bulunuyor.

    Uluslararası çeşitli kaynaklara göre Apple, otonom sürüş teknolojisine sahip otomobil gibi farklı alanlarda üretimlerle teknolojideki etkinliğini artırmayı planlıyor.

    FOTOĞRAFLARLA APPLE'IN 45 YILLIK SERÜVENİ

    Merkezi Cupertino, Kaliforniya’da bulunan Apple, 1976 yılından günümüze kadar birçok gelişme yaşadı. Dünyaca ünlü şirketin, 45 yıl süren serüvenine hep beraber bir göz atalım.

    1976:  Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kuruldu.

    apple

    1977: Apple, Apple II serisi bilgisayarları piyasaya sürdü.

    apple

    1978:Apple, Apple bilgisayarları için ilk işletim sistemi olan Apple DOS 3.1'i tanıttı.

    apple dos

    1983: John Scully, Apple'ın CEO'su oldu.

    Tarihte bugün: Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne Apple ı kurdu #7

    1987: Apple'ın internet alanı apple.com açıldı

    apple

    1991: Apple, QuickTime'ı piyasaya sürdü.

    quicktime

    1996: Apple, NeXT Software Inc.'i 400 milyon dolara satın aldı

    aple

    1998: Apple, iMac'i tanıttı.

    imac

    2001: Apple Computer, 62 milyon dolara yazılım geliştiricisi PowerSchool'u satın aldı.

    apple

    07 Mayıs 2001: Apple, ilk perakende mağazasını açma planlarını duyurdu.

    apple

    09 Temmuz 2001: Apple, DVD yazılımı üreticisi Spruce Technologies'i satın aldı.

    apple

    23 Haziran 2002: Apple, Prismo Graphics’i satın aldı.

    apple

    28 Nisan 2003: Apple, iTunes mağazasını açtı.

    itunes

    6 Haziran 2005: Apple, bilgisayarında Intel işlemciler kullanacağını açıkladı.

    intel

    1 Ocak 2007: Apple, 'Computer' kelimesini şirketin adından çıkardı.

    apple computer

    29 Haziran 2007: Apple ilk iPhone modelini tanıttı.

    Tarihte bugün: Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne Apple ı kurdu #19

    24 Ağustos 2011: Apple'ın efsane CEO'su Steve Jobs istifa etti.

    steve jpbs

    25 Ağustos 2011: 1998'den bu yana Apple'da çalışan Tim Cook, şirketin yeni CEO'su oldu.

    tim cook

    5 Ekim 2011: Efsane CEO Steve Jobs öldü.

    steve jobs

    23 Ekim 2012: Apple iPad Mini'yi tanıttı.

    ipad mini

    2 Haziran 2014: Apple, Swift programlama dilini tanıttı.

    swift

    11 Aralık 2017: Apple, Shazam'ı satın aldığını açıkladı.

    shazam

    2 Ağustos 2018: Apple, 1 trilyon dolar değere ulaşan dünyadaki ilk şirket oldu.

    apple

    2021: Apple, 263,4 milyar dolar marka değeriyle dünyanın en değerli markası oldu.

    apple

     

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