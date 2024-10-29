TCL, 144 Hz yenileme hızına sahip yeni 100 inç 4K TV'yi tanıttı

Haber Merkezi

TCL, dev ekran televizyon pazarında adından sıkça söz ettiren bir marka. Şirket, geçtiğimiz günlerde Çin'de 2025 Thunderbird 100 Max LED TV modelini tanıttı. Bu yeni televizyon, 100 inçlik devasa ekranı ve etkileyici özellikleriyle dikkat çekiyor.

2025 Thunderbird 100 Max, 4K (3.840 x 2.160 piksel) çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor.

Bu, özellikle hızlı aksiyon sahnelerinde ve oyunlarda akıcı ve net görüntüler anlamına geliyor.

240 Hz MEMC hareket yumuşatma teknolojisi de hareketli görüntülerde daha net bir deneyim sağlıyor. Televizyonun tepe parlaklığı ise 1.200 nit seviyesinde.

GELİŞMİŞ OYUN ÖZELLİKLERİ

Yeni Thunderbird 100 Max, oyunculara yönelik özellikler de sunuyor. Televizyon, oyun deneyimini optimize etmek için bir Oyun Çubuğu özelliğiyle geliyor.

Ayrıca, HDMI 2.1 bağlantı noktası sayesinde yeni nesil oyun konsollarından en iyi şekilde yararlanmak mümkün.

2025 Thunderbird 100 Max, Dolby Vision IQ ve IMAX Enhanced teknolojilerini destekliyor. Dolby Vision IQ, ortam ışığına göre görüntüyü optimize ederek daha gerçekçi bir HDR deneyimi sunuyor. IMAX Enhanced ise IMAX sinemalarındaki görüntü ve ses kalitesini evinize getiriyor.

Televizyon, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 gibi kablosuz bağlantı seçeneklerinin yanı sıra HDMI 2.1, HDMI 2.0 ve USB-A gibi fiziksel bağlantı noktaları da sunuyor.

Miracast gibi teknolojiler sayesinde mobil cihazlarınızdan veya bilgisayarınızdan kablosuz olarak içerik paylaşabilirsiniz.

FİYATI

TCL 2025 Thunderbird 100 Max akıllı LED TV, şu anda Çin'de 8.999 yuan (1.263 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Televizyonun diğer pazarlarda ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil.