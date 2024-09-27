Tekne ve uçak karışımı elektrikli araç: Viceroy Seaglider REGENT Craft tarafından tasarlanan elektrikli Viceroy Seaglider, tekne ve uçak karışımı bir deneyim sunuyor.

Haber Merkezi

Geleceğin ulaşım araçları, kara yolu, deniz ve hava sınırlarını aşarak yepyeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Bu araçlardan biri de hem teknenin su üzerindeki hareket kabiliyetini hem de uçağın gökyüzündeki özgürlüğünü bir araya getiren Viceroy Seaglider.

ARAÇ NASIL ÇALIŞIYOR

Viceroy Seaglider, kısaca deniz otobüsü ve uçak karışımı olarak tanımlanabilir. Tamamen elektrikli motorlarla çalışan bu araç, su üzerinde tekne gibi hareket ederek yolcularını alıyor ve ardından kanatlarını açarak havalanıyor. Bu sayede hem su hem de hava yollarında seyahat imkanı sunuyor.

Geliştirici şirket REGENT Craft'a göre, araç çok fazla yükselmiyor ve bunun yerine normal bir uçuşa kıyasla daha az sürtünmeyle pürüzsüz bir sürüş vadeden "yer etkisi" adı verilen bir ilkeden yararlanmak için sudan sadece 9 metre yüksekte uçuyor.

REGENT'in kurucu ortağı ve CEO'su Billy Thalheimer, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu yılın ilerleyen zamanlarında tam ölçekli, 6.800 kilogram ağırlığındaki bir prototipe insanları yerleştireceğiz. İlk üretilen araçlar 12 yolcu taşıyabilecek ve 290 kilometre menzile sahip olacak.



Bu sayede küçük feribotlar ve deniz uçaklarıyla doğrudan rekabet edeceğiz.

TALEP OLDUKÇA FAZLA

Şimdiden 600'den fazla deniz planörü toplamda 9 milyar doların üzerinde bir fiyata satıldı.

Araçlar Kuzey Amerika'da üretilecek, ancak REGENT yakın zamanda Abu Dabi hükümetiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde bölgedeki ve Avrupa ve Asya'daki müşterilere hizmet vermek üzere ikinci bir tesis inşa etmek için bir anlaşma imzaladı.

Seaglider modelleri, sahil merkezlerinde mevcut iskeleler ve elektrikli araç şarj altyapısını kullanabilecek çok yönlü bir tasarıma sahip. Bu da onların kıyı bölgelerinde ideal bir ulaşım aracı olmasını sağlıyor.