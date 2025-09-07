TEKNOFEST Tekirdağ'da ödül töreniyle sona erdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışmaları, ödül töreniyle sonlandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ASELSAN'ın iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmalara 28 finalist ve 700 yarışmacı katıldı.

"ORTAYA KONULAN ÜRÜNLER ÜLKENİN SAVUNMASINDA ÇOK ÖNEMLİ OLACAK"

Dört gün süren organizasyonda araçlar manuel, yarı otonom ve otonom parkurlarda mücadele etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şunları söyledi:

"Bugün TEKNOFEST'in sonundayız. Büyük bir gururla takip ettik. Hatırlarsanız ilki İstanbul'da yapılmıştı, milyonlarca gencimiz katılmıştı. Daha sonra Kıbrıs'ta da düzenlendi. 'Şehrimizde olur mu' diye düşünürken Allah nasip etti ve bu yıl Tekirdağ'da oldu. Çok mutlu olduk. ASELSAN'a ve Teknoloji Vakfı'na katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin ortaya koyduğu ürünler yarın ülkemizin savunması açısından çok önemli olacak."

"EN BÜYÜK ALKIŞI ÖĞRENCİLERİMİZ HAK EDİYOR"

ASELSAN Proje Yardımcısı ve Sorumlusu Muhammet Hakan Horzum ise, şöyle konuştu:

T3 Vakfı ve ASELSAN bu yarışmanın en önemli paydaşlarından biri. Bir yıldır yoğun bir emekle tasarlanan süreçte bugün emeğin karşılığını görüyoruz. Çok değerli üniversite öğrencilerimiz burada, bazıları ilk kez katılıyor, bazıları ise ikinci ya da üçüncü kez katılıyor. En büyük alkışı onlar hak ediyor.

ÖDÜL SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Yarışma sonunda birinciliği Landguards Takımı, ikinciliği Akıncılar Ata, üçüncülüğü ise Matrover Takımı elde etti.

"En İyi Takım Ruhu" ödülünü Ankebut Takımı, "En İyi Tasarım" ödülünü ise İTÜ-RAKE Takımı kazandı.

Plaketleri, ASELSAN Proje Yardımcısı Muhammet Hakan Horzum ve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk takdim etti.

Dereceye giren takımların ödüllerinin, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te verileceği bildirildi.