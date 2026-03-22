Teknoloji devlerinde yapay zeka depremi: 45 bin kişi işini kaybetti

Teknoloji sektörü, yapay zekanın operasyonel bir güce dönüşmesiyle birlikte yıllardır görülen en büyük iş gücü azaltımı süreçlerinden birini yaşıyor.

Şirketler maliyet disiplini sağlamak ve yeni teknolojilere kaynak ayırmak amacıyla on binlerce çalışanla yollarını ayırma kararı aldı.

DEV ŞİRKETLERİN RADİKAL KARARLARI

Amazon, ocak ayında 16 bin çalışanın işine son vererek tarihindeki en büyük iş gücü azaltımı operasyonuna imza attı.

Şirket yönetimi, bu hamleyi bürokrasiyi azaltarak organizasyonu güçlendirme çabası olarak nitelendirdi.

Fintech devi Block, iş gücünün yaklaşık yüzde 40'ına tekabül eden 4 bin kişilik bir azaltıma gideceğini duyurdu.

CEO Jack Dorsey, yapay zeka araçlarının daha küçük ekiplerle daha büyük işler başarma imkanı tanıdığını vurguladı.

Dell Technologies yayınladığı raporda, çalışan sayısının yüzde 10 oranında azalarak 97 bin seviyesine gerilediğini resmen açıkladı.

Atlassian ise yapay zeka geliştirmelerini finanse etmek amacıyla personel sayısını 1.600 kişi azalttığını bildirdi.

Yapılan analizler toplam işten çıkarmaların yaklaşık yüzde 20'sinin doğrudan yapay zeka uygulamalarıyla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Birçok teknoloji devinin rekor gelirler açıklamasına rağmen bu kesintilere gitmesi, dikkat çekici bir tezat oluşturuyor.

GELECEK BEKLENTİLERİ

İşten çıkarmaların mevcut hızda devam etmesi durumunda yıl sonuna kadar teknoloji sektöründe toplam kaybın 265 bine ulaşması bekleniyor.

Uzmanlar, yapay zekanın artık soyut bir tehdit olmaktan çıkarak iş gücü üzerinde somut etkiler yarattığını belirtiyor.