Teknoloji şirketleri bu yıl 100 binden fazla çalışanı işten çıkardı

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri 2025 yılında büyük çaplı işten çıkarmalar gerçekleştiriyor. TCS, Microsoft ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketleri bu işten çıkarmalarda başı çekiyor.

INTEL, AMAZON VE MICROSOFT ZİRVEDE

Yonga üreticisi Intel, küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 22 oranında azaltarak yaklaşık 24 bin kişiyi işten çıkardı.

Şirket, bu adımı bilgisayar talebinin azalması ve yapay zeka yarışında geride kalması nedeniyle atıyor.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon, 14 bin kurumsal çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Hindistan'ın en büyük BT şirketi Tata Consultancy Services (TCS) ise 19 bin 755 çalışanını işten çıkararak bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaştı.

Microsoft, yapay zeka ve bulut yatırımlarını artırmak için toplam iş gücünün yüzde 4'üne denk gelen 9 bin kişiyi işten çıkardı.

YAPAY ZEKA DESTEK POZİSYONLARINI HEDEFLİYOR

Google, Bulut ve Android ekiplerinden yüzlerce çalışanı çıkarırken, Meta (Facebook) yapay zeka ekibinden 600 kişiyi işten çıkardı.

Salesforce ise yapay zeka sistemi artık müşteri sohbetlerinin yarısından fazlasını yönettiği için 4 bin destek pozisyonunu ortadan kaldırdı.

DİĞER ŞİRKETLERDE DE DURUM FARKLI DEĞİL

Teslimat şirketi UPS, 34 bini operasyonel olmak üzere 48 bin çalışanını aynı anda işten çıkardı. Şirket, 93 tesisini kapattı ve 400 üniteyi otomasyona geçirmeyi planlıyor.

Accenture yapay zeka odaklı modele geçerek 11 binden fazla işi ortadan kaldırırken, Ford elektrikli araçlara odaklanmak için 13 bin kişiyi işten çıkardı. Ayrıca Cisco, PwC ve Paramount gibi şirketlerde de binlerce çalışan işini kaybetti.