Telefonlar zamlanabilir: TSMC, tarifelerle mücadele için fiyatları önemli ölçüde artırıyor

Haber Merkezi

ABD Başkanı Trump'ın çeşitli ülkelere uyguladığı gümrük vergileri, birçok sektörde olduğu gibi çip üretimini de olumsuz etkiledi.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan TSMC, bu durumla başa çıkmak için önemli bir karar aldı.

Şirket, maliyetleri yüzde 15'e kadar artırmayı düşünüyor. Bu, başlangıçta önerilen yüzde beşlik artıştan çok daha yüksek bir oran.

TSMC, bu fiyat artışlarıyla gümrük vergilerinin neden olduğu zararları telafi etmeyi amaçlıyor.

TÜKETİCİLER ZAMDAN ETKİLENECEK

TSMC'nin fiyat artışları, doğal olarak tüketici pazarında da etkisini gösterecek. TSMC çiplerini kullanan elektronik cihazların fiyatları artacak.

Birçok marka, karındaki düşüşü engellemek için bu artışları tüketiciye yansıtacak. Örneğin, Samsung, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 2 için fiyat artışları planladığı için zaten zor bir durumda.

Şirket, kendi ürettiği Exynos çipini yeterince geliştiremezse ve Snapdragon'da kalmayı planlıyorsa, bu gümrük vergisiyle ilgili maliyet artışlarıyla da başa çıkması gerekecek.

Bu durum, bir sonraki Galaxy telefonların ya çok daha pahalı olmasına ya da daha ucuz ekran ve kameralarla gelmesine neden olabilir.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Bu maliyet artışlarından kaçınmanın birkaç yolu bulunuyor. Ancak bunların uygulanması biraz zaman alacak.

TSMC, gümrük vergilerinden kaçınmak için çip üretiminin çoğunu ABD'ye kaydırabilir. Ülkede yonga seti üretecek çok sayıda tesis inşa halinde.

Bir diğer yol ise bir anlaşmaya varmak. Örneğin Apple, Trump'ın ilk döneminde olduğu gibi bu gümrük vergilerinden muaf tutulabilir.

CEO Tim Cook, Başkan Trump'ı şirketi bağışlamaya ikna edebilirse, iPhone rakiplerine göre önemli bir maliyet avantajına sahip olacak.