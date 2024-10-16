Telefonlarda ortak şarj dönemi: AB'den sonra Birleşik Krallık da gündemine aldı

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Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile farklı politikalar izleyen Birleşik Krallık, elektronik cihazlar için ortak şarj kablosu standardı konusunda AB'ye yaklaşma sinyalleri veriyor.

Hükümet yetkilileri, AB'nin zorunlu kıldığı USB-C tipi şarj kablosu standardını benimsemenin faydalarını ve olası dezavantajlarını değerlendirdiklerini açıkladı.

AB ORTAK ŞARJA GEÇMİŞTİ

Bilindiği gibi, Avrupa Birliği, elektronik atık miktarını azaltmak ve tüketiciler için hayatı kolaylaştırmak amacıyla tüm akıllı telefonlar, tabletler ve diğer küçük elektronik cihazlar için USB-C şarj portunu zorunlu hale getirmişti.

Bu düzenleme, Apple gibi Lightning konektörü kullanan şirketleri de etkilemiş ve iPhone 15 modellerinde USB-C portuna geçiş yapmalarına neden olmuştu.

Birleşik Krallık hükümeti, AB'nin bu hamlesini yakından takip ediyor ve benzer bir düzenlemeyi kendi ülkesinde de uygulama olasılığını değerlendiriyor.

Ortak şarj kablosu standardının benimsenmesi, tüketiciler için daha az kablo karmaşası, daha düşük maliyet ve daha az elektronik atık anlamına gelebilir. Ancak, bu durumun inovasyonu ve rekabeti olumsuz etkileyebileceği endişesi de bulunuyor.

Hükümet yetkilileri, konuyla ilgili tüm paydaşların görüşlerini alarak nihai bir karar vereceklerini belirtti.

Birleşik Krallık'ın AB ile aynı şarj standardını benimsemesi durumunda, elektronik cihaz üreticileri için önemli bir değişiklik daha yaşanabilir.