Telefonu gece şarj etmek zararlı mı? Uzmanlar açıkladı

Akıllı telefon kullanıcılarının büyük bir kısmı, gece uyumadan önce cihazlarını şarja takıyor.

Sabah tam dolu bir pille uyanmak pratik bir çözüm gibi görünse de, uzun süredir tartışılan bir konu var:

Gece boyunca telefonu şarjda bırakmak pile zarar verir mi?

Uzmanlar, bu konuda yıllardır süregelen yanlış inanışları açıklığa kavuşturdu.

PİLE GERÇEKTEN ZARAR VERİYOR MU?

Uzmanlara göre, modern akıllı telefonlar lityum-iyon pil teknolojisiyle donatıldığı için aşırı şarj olma riski neredeyse ortadan kalktı. Cihazlar, yüzde 100 doluluğa ulaştığında otomatik olarak enerji akışını kesiyor. Yani telefonun tüm gece şarjda kalması, geçmişteki modellerde olduğu kadar tehlikeli değil.

Ancak bu durum, pil ömrünü tamamen koruduğu anlamına da gelmiyor. Uzun süre yüksek voltajda kalmak, zamanla pil kapasitesini azaltabiliyor.

ŞARJ SIRASINDA TELEFONLA OYNAMAK EN BÜYÜK HATA

Ancak telefonu şarj olurken kullanmak pil sağlığı için en zararlı alışkanlıklardan biri.

Akış izlemek, sosyal medyada gezinmek ya da oyun oynamak cihazın iç sıcaklığını artırıyor. Bu da pil hücrelerinin erken yaşlanmasına yol açıyor.

Uzmanlara göre, doğrudan güneş ışığı altında, araç içinde ya da yastık altında şarj edilen telefonlar, birkaç dakika içinde tehlikeli sıcaklıklara ulaşabiliyor.

Michigan Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü tarafından yapılan araştırma da bu tezi destekliyor. Çalışmaya göre, lityum iyon piller sadece şarj süresinden değil, esas olarak yüksek sıcaklıktan dolayı yaşlanıyor.

DOĞRU ŞEKİLDE NASIL ŞARJ EDEBİLİRSİNİZ?

Uzmanlar, pil ömrünü korumak için şu önerilerde bulunuyor:

- Telefonu şarj ederken aşırı kullanmaktan kaçının.

- Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

- Yastık, battaniye gibi sıcaklığı hapseden alanlarda şarj etmeyin.

- Orijinal şarj aletleri kullanın.