Telefonunuza haftada bir kez bunu yapmak sizi kötü niyetli saldırganlardan koruyabilir

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Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), akıllı telefon kullanıcılarına cihazlarını haftada en az bir kez yeniden başlatmalarını söyledi. Peki neden?

Bu basit eylem, "sıfır tıklama" olarak bilinen ve kullanıcı etkileşimi olmadan gerçekleşen tehlikeli siber saldırıları önlemeye yardımcı olabilir.

NSA, 2020 yılında yayınladığı bir mobil cihaz güvenliği kılavuzunda, telefonlardaki birçok özelliğin kolaylık sağlarken güvenlik risklerini de artırdığına dikkat çekmişti.

Kılavuzda, güçlü parolalar kullanmak, biyometrik korumayı etkinleştirmek ve yazılım güncellemelerini düzenli olarak yapmak gibi temel güvenlik önlemlerinin yanı sıra haftalık yeniden başlatmanın önemi vurgulanıyor.

KİMLİK AVI VE SIFIR TIKLAMA SALDIRILARI

NSA, telefonları düzenli olarak yeniden başlatmanın özellikle "mızraklı kimlik avı" ve "sıfır tıklama" saldırılarına karşı koruma sağlayabileceğini belirtiyor.

Mızraklı kimlik avı, saldırganların güvenilir bir kaynaktan geliyormuş gibi görünen kişiselleştirilmiş e-postalar veya mesajlar kullanarak kullanıcıları kandırdığı bir yöntemdir.

Sıfır tıklama saldırılarında ise saldırganlar, kullanıcıların herhangi bir bağlantıya tıklamasına veya dosya açmasına gerek kalmadan cihazın kontrolünü ele geçirebiliyor.

HAFTALIK YENİDEN BAŞLATMA NEDEN ÖNEMLİ

Telefonunuzu yeniden başlatmak, arka planda çalışan ve farkında olmadan güvenlik açıklarına neden olabilecek uygulamaları ve işlemleri kapatır. Bu da sıfır tıklama saldırıları gibi tehditlere karşı cihazınızı daha güvenli hale getirir.

NSA, telefon güvenliği için hiçbir yöntemin yüzde 100 etkili olmadığını ve çok yönlü bir yaklaşımın gerekli olduğunu vurguluyor.

Haftalık yeniden başlatma, siber saldırılara karşı korunmada önemli bir adım olsa da diğer güvenlik önlemlerini de ihmal etmemek gerekiyor.