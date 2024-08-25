Telegram'ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alındı Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, Azerbaycan'dan özel jetle Fransa'ya geldiği havalimanında gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Fransız TF1 televizyonunun isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'daki savaşla birlikte ülkesi Rusya'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaya başlayan Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, başkent Paris yakınlarındaki Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı.

FRANSA'DA HAVAALANI APRONUNDA GÖZALTINA ALINDI

Fransız medyasına göre, Fransız vatandaşlığına sahip olan Durov, Fransa'nın arananlar listesinde yer alıyordu ve polis müdürlüğü tarafından hakkında bir talepte bulunulmuştu.

Söz konusu bu talebin bir ön soruşturmaya dayanılarak yapıldığı ifade edilmişti.

Yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Durov'u taşıyan özel jetin Azerbaycan'dan havalandığı bildirildi.