iPhone Fold, AR gözlükler ve daha fazlası: Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen Apple ürünleri

Teknoloji devi Apple, mevcut cihazlarını güncellemenin yanı sıra bu yıl akıllı ev, katlanabilir telefonlar ve artırılmış gerçeklik gibi yeni kategorilere adım atmayı planlıyor.

Şirketin en çok merak edilen ürünleri arasında, Siri entegrasyonu nedeniyle daha önce ertelenen akıllı ev merkezi bulunuyor.

AKILLI EV MERKEZİ VE YÜZ TANIMALI KAPI ZİLİ

A18 çipiyle desteklenecek akıllı ev merkezinin 6 ila 7 inçlik kare bir ekrana sahip olması ve evin kontrol noktası olarak görev yapması bekleniyor.

Ayrıca Apple, yüz tanıma tabanlı güvenli erişim sağlayan ve akıllı kilitlerle uyumlu çalışacak Face ID özellikli bir kapı zili üzerinde çalışıyor.

UYGUN FİYATLI YENİ MACBOOK

Bilgisayar kategorisinde, iPhone 16 Pro'nun işlemci mimarisini temel alan daha düşük maliyetli yeni bir MacBook modelinin hazırlığı yapılıyor.

Renkli seçeneklerle gelmesi beklenen bu cihazın, 12,9 ila 13 inçlik bir ekrana ve M1 çipli modellerle benzer performansa sahip olacağı öngörülüyor.

KATLANABİLİR IPHONE

Yılın en heyecan verici gelişmesi olarak, iPhone 18 Pro serisiyle birlikte tanıtılması beklenen ve kitap gibi açılan katlanabilir iPhone modeli gösteriliyor.

Samsung tarafından tedarik edilecek kırışmaz ekran teknolojisine sahip olması beklenen bu üst düzey modelde, Face ID yerine güç düğmesine entegre Touch ID kullanılabileceği de gelen bilgiler arasında.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİ

Apple, ses kontrolü, sağlık takibi ve kamera özelliklerini barındıran yeni artırılmış gerçeklik gözlüklerini de bu yıl içinde tanıtmaya hazırlanıyor.

İlerleyen dönemlerde tam ekranlı lens teknolojisine sahip olması hedeflenen bu gözlükler, şirketin giyilebilir teknoloji alanındaki yeni hamlesi olacak.