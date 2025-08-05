Temmmuz ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Temmuz 2025 dönemine ait en güçlü Android telefonlar listesini resmi olarak paylaştı.
ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞMEDİ
AnTuTu'nun 1-31 Temmuz tarihleri arasındaki verilere göre oluşturduğu listenin zirvesinde, bir önceki ayda olduğu gibi yine Red Magic 10S Pro+ yer aldı.
Snapdragon 8 Extreme Edition yongasından güç alan oyuncu telefonu, 2 milyon 943 bin 537 puanla liderliğini sürdürdü.
VIVO VE IQOO LİSTEYE DAMGA VURDU
Listenin ikinci sırasında 2 milyon 893 bin 125 puanla Vivo X200 Ultra, üçüncü sırasında ise 2 milyon 889 bin 141 puanla iQOO Neo10 Pro+ bulunuyor.
MediaTek'in Dimensity 9400+ çipini kullanan Vivo X200s ise 2 milyon 860 bin 875 puanla dördüncü sıraya yerleşerek dikkat çekti.
TEMMUZ AYININ EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU
Red Magic 10S Pro+
vivo X200 Ultra
iQOO Neo10 Pro+
vivo X200s
Honor GT Pro
OnePlus Ace 5 Pro
OnePlus 13
iQOO 13
Redmi K80 Extreme
OPPO Find X8 Ultra