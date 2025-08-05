Temmmuz ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Temmuz 2025 dönemine ait en güçlü Android telefonlar listesini resmi olarak paylaştı.

ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞMEDİ

AnTuTu'nun 1-31 Temmuz tarihleri arasındaki verilere göre oluşturduğu listenin zirvesinde, bir önceki ayda olduğu gibi yine Red Magic 10S Pro+ yer aldı.

Snapdragon 8 Extreme Edition yongasından güç alan oyuncu telefonu, 2 milyon 943 bin 537 puanla liderliğini sürdürdü.

VIVO VE IQOO LİSTEYE DAMGA VURDU

Listenin ikinci sırasında 2 milyon 893 bin 125 puanla Vivo X200 Ultra, üçüncü sırasında ise 2 milyon 889 bin 141 puanla iQOO Neo10 Pro+ bulunuyor.

MediaTek'in Dimensity 9400+ çipini kullanan Vivo X200s ise 2 milyon 860 bin 875 puanla dördüncü sıraya yerleşerek dikkat çekti.

TEMMUZ AYININ EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU

Red Magic 10S Pro+

vivo X200 Ultra

iQOO Neo10 Pro+

vivo X200s

Honor GT Pro

OnePlus Ace 5 Pro

OnePlus 13

iQOO 13

Redmi K80 Extreme

OPPO Find X8 Ultra