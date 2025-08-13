Abone ol: Google News

Tesla bekleyenlere müjde: İşte yeni envanter tarihi

Tesla Türkiye, hem mevcut kullanıcılarını hem de yeni araç almak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeyi duyurdu. Şirket, bir sonraki toplu araç listeleme tarihini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 13.08.2025 09:16
Tesla almak isteyenler, sık sık envanter kontrolü yapıyor.

Tesla Türkiye, fiyat artışına rağmen talebin düşmediği Model Y için yeni envanter listeleme tarihi paylaştı. 

Elektrikli otomobil devi, Türkiye’deki tüm araç sahiplerine teşekkür niteliğinde bir kampanya başlatarak Geliştirilmiş Otopilot paketini 15 Ağustos–15 Eylül tarihleri arasında yarı fiyatına sunacak.

Bu özellik sayesinde otopilot şerit değiştirebiliyor, rotaya göre kavşaklarda şerit değiştirebiliyor, otomatik park ediyor ve içinde sürücü olmadan park yerinden çıkabiliyor.

YENİ STOK TARİHİ

Tesla’dan yapılan açıklamaya göre sıradaki envanter listelemesi 5 Eylül saat 18.30 tarihinde olacak.

5 Eylül tarihi haricinde Ağustos ve Eylül ayında herhangi bir listeleme olmayacak.

İki ayda yalnızca 1 gün satış olacak.

