Tesla o araçları geri çağırıyor: Ücretsiz değiştirilecek

Elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD'de arazi ışık çubuğu sorunu nedeniyle yaklaşık 6.200 aracı geri çağırıyor.

Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 11:31
  • Tesla, arazi ışık çubuğu sorunu nedeniyle ABD'de 6.197 aracı geri çağırıyor.
  • Cybertruck model araçlardaki lambaların düşmesi diğer araçlar için tehlike oluşturabilir.
  • Tesla, bu sorunu ücretsiz çözecek.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, yeni bir geri çağırma programı duyurdu. 

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Tesla'nın 6 bin 197 aracı geri çağırdığı belirtildi.

Yapılan açıklamada Cybertruck model araçlardaki lambanın düşerek diğer araçlar için tehlike oluşturabileceği gerekçesiyle geri çağrıldığı belirtildi.

DEĞİŞTİRİLECEK

Kurum tarafından yapılan açıklamada Tesla'nın ek bir mekanik bağlantı parçası takacağı ya da lambayı ücretsiz olarak değiştireceği kaydedildi.

