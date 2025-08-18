Tesla'dan Türkiye'ye özel indirim: Yarı fiyatına satılacak

Tesla’dan yapılan açıklamada, Türkiye’deki tüm Tesla sahiplerine özel bir teşekkür olarak Geliştirilmiş Otopilot (EAP) özelliğinde 1 ay boyunca yüzde 50 indirim yapılacağı duyuruldu.

Bu özellik sayesinde otopilot şerit değiştirebiliyor, rotaya göre kavşaklarda şerit değiştirebiliyor, otomatik park ediyor ve içinde sürücü olmadan park yerinden çıkabiliyor.

YARI FİYATINA

Daha önce 115.260 TL+KDV’ye satılan Geliştirilmiş Otopilot özelliği, 15 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 57.500 TL+KDV'ye satılacak.

KDV dahil fiyatı 69.000 TL olacak. Eski ve yeni tüm Tesla sahipleri bu indirimden yararlanabilecek.

Full Self-Driving özelliğinde ise herhangi bir indirim olmayacak.