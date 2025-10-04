Tesla'nın robotu Optimus'a kung fu öğrettiler

Elon Musk’ın insansı robot projesi Optimus, artık bilim kurgu olmaktan çıkıyor. Tesla’nın sessizce geliştirdiği robot, 2025’te sınırlı üretime girmeye hazırlanıyor.

AMAÇ, TEHLİKETİ İŞLERİ ROBOTLARA BIRAKMAK

Tesla, Optimus’un amacını net bir şekilde ortaya koyuyor: “İnsanlar için sıkıcı, tekrarlı veya tehlikeli işleri robotlara devretmek.”

Gelecekte fabrikalarda paket taşıyan, evde eşyaları düzenleyen veya yaşlılara yardım eden bu robotlardan biriyle karşılaşmak mümkün olabilir. Elon Musk, projenin “Tesla’nın gelecekteki değerinin yüzde 80’ini oluşturabileceğini” söylüyor.

İLK TANITIMDAN BUGÜNE: YAVAŞ AMA EMİN ADIMLAR

Optimus, ilk kez 2021’deki AI Day etkinliğinde tanıtıldı. O dönemde sahnede gerçek bir robot yerine, kostüm giymiş bir insan vardı.

2022’de Tesla gerçek bir prototip gösterdi: Robot yürüyebiliyor ve basit el hareketleri yapabiliyordu.

2023’te Optimus Gen 2 tanıtıldı: Daha zarif, dengeli ve insansı hâle gelen robot, 11 eklemli elleri, hassas sensörleri ve geliştirilmiş denge algoritmalarıyla dikkat çekti.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boy: 1,73 metre

Ağırlık: 70 kg

Taşıyabileceği yük: Hareket halindeyken 20 kg, sabit pozisyonda 68 kg

Yürüyüş hızı: 8 km/s

Çalışma süresi: Batarya kapasitesine bağlı olarak 5 saate kadar

ELEŞTİRİLER VE ENDİŞELER

Uzmanlar, Tesla’nın iyimser davrandığını belirtiyor. İnsan benzeri robot geliştirmek hâlâ zor bir iş. Bazı gösterimlerde robotun “tam otonom” olmadığı, uzaktan kontrol edildiği iddia edildi. Ayrıca projenin baş mühendislerinden Milan Kovac’ın ayrılması, bazı yatırımcıları tedirgin etti.

2025'TE FABRİKALARDA DENENECEK

Tesla, Optimus’un ilk versiyonlarını kendi fabrikalarında test etmeyi planlıyor. İşler yolunda giderse 2026’da ticari satışa geçilecek. Fiyat tahminleri 20-30 bin dolar arasında, yani bir araba fiyatına “metalden ev arkadaşı” almak mümkün olacak.

OPTIMUS'A KUNG FU DA ÖĞRETTİLER

Tesla, Optimus’un yeni videosunu paylaştı. Videoda robot, insanla yakın mesafede Kung Fu hareketleri yapıyor. Video, insan ve robotun birbirine dokunarak hazır olduğunu teyit ettiği sahneyle başlıyor. Hareketler ilerledikçe robotun hızlı ve akıcı performansı dikkat çekiyor.

VERSİYON 2.5 VE GELECEK ELLER

Optimus, yıllar içinde birçok revizyon geçirdi. Tesla V3 üzerinde çalışıyor olsa da, video Versiyon 2.5’i gösteriyor. Üçüncü nesil eller 22 serbestlik derecesine sahip olacak, ancak videoda ellerin hareketi sınırlı.

ETKİLEYİCİ FİZİKSEL PERFORMANS

Videonun 22. saniyesinde insanın robotu itmesiyle Optimus baskıyı absorbe ediyor ve hareketi adapte ediyor. Ayak hareketleri ve denge yeteneği, robotun sıçrama bile yapmasını sağlıyor. Daha önce dans videoları görmüştük; ancak bu hız ve hareket çeşitliliği gerçek ilerlemeyi ortaya koyuyor.

YAPAY ZEKA İLE ÇALIŞIYOR

Elon Musk’ın açıklamasına göre, videodaki hareketler AI ile yapılıyor, teleoperasyon yok. Daha önce paylaşılan patlamış mısır servis videoları, insan kontrolüyle yapıldığı için etkileyici olmamıştı. Bu kez robot tamamen kendi donanımıyla çalışıyor.

Videoda, şarjda bekleyen bir Optimus ve sırtında şarj çantasıyla duran başka bir robot görülüyor. Bu detaylar, muhtemelen dock bağlantısı veya şarj portuna işaret ediyor.