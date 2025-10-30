TikTok'un Sahibi ByteDance, Steam'e rakip oluyor: Yeni oyun platformu yolda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Steam, milyonlarca kullanıcısıyla dünyanın en büyük oyun mağazası konumunda bulunuyor.

Epic Games gibi rakipler gelse de ByteDance'in yeni hamlesiyle pazara iddialı bir Steam rakibi daha geliyor.

Çin'den gelen iddialara göre, TikTok'un sahibinin geliştirdiği bu yeni platform "GameTop" ismini alacak.

Platform, Çin dışındaki küresel oyun severlere Steam benzeri bir deneyim sunmayı hedefleyecek.

STEAM RAKİBİ GAMETOP NASIL OLACAK

Gelen bilgilere göre GameTop, kullanıcıların oyun ve DLC satın alabileceği bir mağaza olacak. Aynı zamanda yaratıcı içerik araçları ve topluluk gibi sosyal özellikler de içerecek.

Bu yapı, platformun doğrudan Steam rakibi olacağını gösteriyor. ByteDance'in bu proje için şimdiden işe alımlara başladığı da aktarılıyor.

GameTop, ByteDance'in oyun sektöründeki değişen stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Çinli dev, geçen yıldan itibaren oyunlara daha yüksek yatırımlar yapacağını açıklamıştı.

Bu platform, şirketin şimdiye kadarki en büyük oyun projelerinden biri olacak. Projenin çıkış tarihi gibi detaylar ise henüz belli değil.