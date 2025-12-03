Tıp tarihinde bir ilk: 3 boyutlu yazdırılmış kornea nakli gerçekleşti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İnsan dokularının çoğaltılması alanında devrim niteliğinde bir adım atılarak 3 boyutlu yazıcıyla üretilen bir kornea, ilk kez bir hastaya başarıyla nakledildi.

Rambam Göz Enstitüsü ve Precise Bio şirketi iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyon sonucunda, yasal olarak görme engelli olan hasta yeniden görmeye başladı.

TEK BİR DONÖRDEN 300 İMPLANT ÜRETİLEBİLİYOR

Ekim ayı sonunda tamamlanan bu işlemde, klasik donör dokusu yerine kültürlenmiş canlı insan kornea hücrelerinden laboratuvar ortamında yetiştirilen bir implant kullanıldı.

Bu yeni teknolojinin en çarpıcı özelliği, bir donörden alınan tek bir korneanın laboratuvarda çoğaltılarak yaklaşık 300 yeni kornea implantına dönüştürülebilmesi.

KÜRESEL ORGAN KITLIĞINA ÇÖZÜM OLABİLİR

Bu gelişme, özellikle gelişmiş göz bankası altyapısı bulunmayan ve hastaların nakil için yıllarca beklemek zorunda kaldığı ülkelerdeki donör sıkıntısına büyük bir çözüm vadediyor.

Kornea hasarı nedeniyle körlük riski taşıyan milyonlarca insan için bu teknoloji, bekleme sürelerini ve doku yetersizliğini ortadan kaldırabilir.

BÖBREK VE KALP DOKUSU DA BASILABİLİR

Precise Bio, geliştirdikleri biyofabrikasyon teknolojisinin gelecekte sadece gözle sınırlı kalmayıp kalp dokusu, karaciğer ve böbrek hücreleri basmak için de kullanılabileceğini belirtti.

İlk olarak 2018 yılında İngiltere'de teorik olarak geliştirilen 3 boyutlu kornea teknolojisi, bu başarılı nakille birlikte klinik uygulamada tarihi bir dönüm noktasına ulaştı.