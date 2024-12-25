TSMC, Intel ve Samsung için 2nm çip savaşı başlıyor

Haber Merkezi

Yarı iletken sektöründe yeni bir dönem başlıyor. TSMC, Intel ve Samsung, 2025 yılında 2nm işlemciler üretmeye başlayarak teknoloji dünyasında yeni bir sayfa açacak.

2nm üretimine geçiş, 3nm çiplerin üçüncü yılına denk geliyor. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, TSMC'nin N3B düğümüyle üretilen 3nm A17 Pro işlemciyi kullanan ilk telefonlar olmuştu.

TSMC LİDERLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

TSMC, 2nm çip üretimi için de sektör liderliğini elinde tutuyor. Apple, AMD, Nvidia, MediaTek ve Qualcomm gibi dev şirketler, TSMC'nin 2nm işlemcilerini kullanacak.

Samsung, 3nm ve 2nm üretim süreçlerinde verimlilik sorunları yaşıyor. Bu sorunlar, Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerini TSMC'ye ürettirme kararında etkili olmuştu.

Japonya merkezli Rapidus ve Intel de 2nm çip üretimine katılacak şirketler arasında. Rapidus, IBM teknolojisini kullanarak 2nm çipler üretecek. Intel ise 2025 yılında 1.8nm çip üretmeyi hedefliyor.

TSMC, 2nm çip üretimi için en güçlü aday olarak görülüyor. Şirketin geniş müşteri portföyü ve üretim kapasitesi, TSMC'yi 2nm yarışında öne çıkarıyor.