Türk savunma sanayiinden 27 firma ile Londra çıkarması

Dünyanın en büyük savunma sanayii buluşmalarından biri olan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2025), İngiltere’nin başkenti Londra’da başladı.

ExCeL Fuar Merkezi’nde düzenlenen organizasyona 58 ülkeden 1700’ün üzerinde firma katılırken, Türkiye’den ASELSAN, Roketsan, BMC, Sarsılmaz ve Canik’in de aralarında bulunduğu 27 şirket yer aldı.

Fuarın 12 Eylül’e kadar yaklaşık 50 bin ziyaretçi çekmesi bekleniyor. Bu yıl 230’dan fazla firma ise ilk kez DSEI’de boy gösteriyor.

BÜYÜKELÇİ ERTAŞ: "SAVUNMA SANAYİİ ARTIK BİR ZORUNLULUK"

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türk stantlarını ziyaretinde yaptığı açıklamada, dünyada yaşanan jeopolitik gelişmelerin savunma sanayiini lüks değil zorunluluk haline getirdiğini vurguladı.

Ertaş, “Türkiye bugün savunma sanayiinde dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biri. Her yıl fuarda daha güçlü bir Türk katılımı görüyoruz.” dedi.

Büyükelçi, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD’deki yönetim değişikliğinin ardından Avrupa’da savunma ürünlerine artan ilgiyi hatırlatarak, Türkiye’nin bu pazardan ciddi pay alabileceğine işaret etti.

ROKETSAN YENİ NESİL SİSTEMLERİNİ SERGİLİYOR

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden Roketsan, Londra’daki fuarda geniş ürün yelpazesiyle boy gösterdi.

Şirketin sergilediği ürünler arasında:

SİHA mühimmatları: MAM-L IIR, MAM-T IIR, İHA-230

Anti-tank silahları: KARAOK, L-OMTAS, L-UMTAS

Seyir füzesi: ÇAKIR

Hava savunma sistemleri: SUNGUR, HİSAR-O RF, SİPER Blok-1

Topçu füzeleri: TRLG-122, TRG-300

Güdüm kitleri: TEBER, ELÇİN, METE

Ayrıca, ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi de fuarda dikkat çeken platformlar arasında yer aldı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın savunma ve havacılık alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, “DSEI’de yapacağımız görüşmelerle bu hedefimizi somut adımlara dönüştürmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

ASELSAN'IN 'DRONE AVCISI" İLK KEZ SAHNEDE

Türk savunma devlerinden ASELSAN, yakın hava savunma sistemi KORKUT 100/25’i yurt dışında ilk kez tanıttı.

Sistem, Londra’daki fuarda Nurol Makina üretimi EJDER YALÇIN 4x4 zırhlı aracı üzerinde sergilendi.

Mini ve mikro dron tehditlerini etkisiz hale getirebilen KORKUT 100/25, ASELSAN tarafından geliştirilen 25 mm ATOM Akıllı Mühimmat ile çalışıyor.

Donanım özellikleri arasında:

Uzaktan komuta,

Yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera,

Lazer mesafe bulucu,

Otomatik hedef tespit ve takip,

Gelişmiş balistik hesaplama yer alıyor.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, paylaşımında “Yakın hava savunmada yenilikçi çözümümüz KORKUT 100/25, DSEI’de ilk kez uluslararası sahnede. ÇELİKKUBBE için yeni sistemler geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

FUAR DIŞINDA GAZZE PROTETOSU

Öte yandan fuar alanı dışında İngiltere’nin İsrail’e silah satışları ve savunma şirketlerinin İsrail ile işbirliği protesto edildi.

Yaklaşık 500 eylemci, Filistin bayrakları ve “Bu noktadan ileriye yalnızca savaş suçluları geçer” yazılı pankartlarla gösteri yaptı.

Londra Metropolitan Polisi, 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bunlardan 2’sinin polise saldırdığı, 1’inin ise polisin görevini yapmasına engel olduğu bildirildi.