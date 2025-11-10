Türk savunma sanayisini Afrika ülkeleriyle buluşturacak Bamako Expo Fuarı yarın başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk savunma sanayisi ürünlerini Afrika ülkeleriyle buluşuyor.

Yarın bu kapsamda Mali'nin başkenti Bamako'da Bamako Expo Fuarı (BAMEX’25) ile Türk savunma sanayisi ürünleri tanıtılacak.

14 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK

14 Kasım'a kadar sürecek fuar, bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının stantlı katılımıyla düzenlenecek.

Fuarın Türk savunma sanayisinin son dönemde Afrika'da artan varlığını yeni işbirlikleriyle güçlendirme fırsatı sunması bekleniyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fuar için ​​​​​​​Bamako Fuar ve Gösteri Merkezi yeniden düzenlenirken, alandaki son hazırlıklar da tamamlandı.

Başta Afrika ülkelerinden fuarı ziyaret edecek delegasyonlar da ülkeye geldi.

Mali hükümeti, Türkiye'den Prontaron Savunma (The Peak Defense) tarafından düzenlenen fuar için Afrika kıtası başta olmak üzere 50'den fazla ülkeye resmi davet gönderdi.

"ÇIĞIR AÇACAK BİR ORGANİZSAYON"

Kıta basınında, fuara yönelik olarak "Türk savunma sanayisinin yeni teknolojik çözümlerini kıtaya taşıması açısından çığır açacak bir organizasyon" şeklinde değerlendirmelere yer verildi.

Afrika ülkelerinden 35'in üzerinde karar alıcı heyetin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.

ÜRÜN VE HİZMETLER TANITILACAK

Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Baykar, ASELSAN, Roketsan, MKE, STM, Kalekalıp, 3E, Sarsılmaz, Atlas, ESSAV, SkyDagger, ZSR, Akıncılar, Hedef Defence ve Akdaş Silah gibi sektörün önde gelen kuruluşları ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

Fuarda ayrıca Mali, Burkina Faso ve Nijer'den oluşan Sahel Devletleri İttifakı (AES) ülkeleri ile Mali ordusuna ait stantlar da yer alacak.

ÜRÜNLER ÖZEL HAREKAT ARAZİSİNDE TEST EDİLECEK

Afrika dışından da çeşitli ülkelerden ziyaretçi taleplerinin alındığı fuar, 4 gün boyunca yeni işbirlikleri için fırsatlar sunacak.

Son 2 günü "Demo Day" olarak gerçekleşecek fuarda yabancı heyetler ve uzman ekipler, Türk firmalarının fuar kapsamında getirdiği ürünleri özel harekat arazisinde test etme imkanı bulacak.