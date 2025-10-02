Türkçe Apple Intelligence ile gelecek olan iOS 26.1 yakında yayınlanacak

Apple'ın, yapay zekası Apple Intelligence'a Türkçe dil desteği getirecek olan iOS 26.1 güncellemesini ne zaman yayınlayacağı merak konusu oldu.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da önceki yıllardaki güncelleme takvimine bakarak bir tahminde bulunmak mümkün.

TAHMİN: 27 EKİM 2025 PAZARTESİ

Apple, genellikle her yıl güncellemelerini benzer tarihlerde yayınlıyor. Geçmiş yıllara bakıldığında, iOS 18.1, iOS 17.1 ve iOS 16.1 gibi ".1" güncellemelerinin hep ekim ayının sonlarında yayınlandığı görülüyor.

Şirket ayrıca güncellemelerini genellikle pazartesi günleri yayınlıyor. Bu yıl ekim sonundaki pazartesi gününe bakıldığında ise 27 Ekim tarihi öne çıkıyor; bu nedenle iOS 26.1'in bu tarihte gelmesi bekleniyor.

IOS 26.1 İLE HANGİ YENİLİKLER GELECEK

iOS 26.1, iOS 26'nın ilk büyük güncellemesi olacak ve birçok önemli yenilik getirecek.

Apple Intelligence'a Türkçe dahil 8 yeni dil desteği, AirPods için canlı çeviri özelliği, Apple Music'teki değişiklikler ve çeşitli hata düzeltmeleri bu güncellemede yer alacak yeniliklerden sadece birkaçı.