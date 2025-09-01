Türkiye'de de satılıyor: Xiaomi powerbank'lerde yangın riski var

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Türkiye'de de satılan popüler bir powerbank modeli için geri çağırma kararı aldı.

Şirket, "PB2030MI" model numaralı 20.000 mAh kapasiteli entegre kablolu powerbank modelinin yangın riski taşıdığını açıkladı.

AŞIRI ISINMA VE YANGIN RİSKİ

Xiaomi'nin açıklamasına göre, Ağustos ve Eylül 2024 arasında üretilen az miktarda üründe, belirli kullanım senaryolarında pilin aşırı ısınmasına ve yangın tehlikesine yol açabilen bir sorun tespit edildi.

Bilinen vaka sayısının az olmasına rağmen şirket, ürün kalite standartlarını korumak için etkilenen tüm cihazları geri toplama kararı aldı.

CİHAZINIZI SERİ NUMARASIYLA KONTROL EDİN

Bu Xiaomi powerbank modeline sahip olan kullanıcıların, cihazlarının geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini seri numarasıyla kontrol etmeleri gerekiyor. Kontrol işlemi, Xiaomi'nin resmi web sitesinden yapılabiliyor.

İlgili powerbank modeli, Mi Türkiye sitesi başta olmak üzere e-ticaret sitelerinde “Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable)” olarak satılıyor.