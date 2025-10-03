Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcıları belli oldu

Pazar araştırma platformu Statcounter, Ekim 2025 verileriyle Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcılarını açıkladı.

Araştırma, Türkiye'deki kullanıcı alışkanlıklarının küresel trendlerle büyük ölçüde benzer olduğunu ortaya koydu.

LİDER DEĞİŞMEDİ: GOOGLE CHROME

Tüm platformlar (masaüstü ve mobil) birleştirildiğinde, Google Chrome yüzde 76,15'lik devasa bir pazar payıyla Türkiye'de açık ara en çok kullanılan tarayıcı oldu. Onu yüzde 12,91'lik payıyla Apple'ın Safari tarayıcısı izledi.

Listenin devamında ise sırasıyla yüzde 2,98 ile Samsung Internet, yüzde 2,81 ile Opera ve yüzde 2,17 ile Microsoft Edge yer aldı.

MOBİLDE DE DURUM FARKLI DEĞİL

Yalnızca akıllı telefonlardaki kullanıma bakıldığında da sıralamanın değişmediği görülüyor. Mobil cihazlarda Google Chrome'un pazar payı yüzde 76,49'a çıkarken, en yakın rakibi Safari'nin payı ise yüzde 16,15 olarak kaydedildi.

Mobil listede üçüncü sırada yüzde 3,95 ile yine Samsung Internet bulunuyor.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN TARAYICILAR (TÜM PLATFORMLAR)

Google Chrome - Yüzde 76,15

Safari - Yüzde 12,91

Samsung Internet - Yüzde 2,98

Opera - Yüzde 2,81

Microsoft Edge - Yüzde 2,17

Yandex - Yüzde 1,84