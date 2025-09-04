Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcıları belli oldu

Pazar araştırma şirketi Statcounter, Ağustos 2025 verilerini paylaşarak Türkiye'de en çok tercih edilen internet tarayıcılarını açıkladı.

Sonuçlar şaşırtıcı olmasa da Google Chrome'un tüm platformlardaki ezici üstünlüğü devam ediyor.

GOOGLE CHROME ZİRVEDE

Tüm platformlar genelinde yapılan araştırmaya göre Google Chrome, yüzde 75,69'luk kullanım oranıyla Türkiye'de açık ara en popüler tarayıcı. Onu yüzde 12,46 ile Apple'ın Safari tarayıcısı takip ediyor.

YANDEX'TEN SÜRPRİZ YÜKSELİŞ

Listenin en dikkat çeken detayı ise Rusya merkezli Yandex Browser'ın performansı oldu.

Yüzde 3,04'lük paya sahip olan Yandex, Microsoft Edge ve Firefox gibi rakiplerini geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

Platformlara göre bakıldığında ise Chrome, masaüstünde yüzde 73,81, akıllı telefonlarda ise yüzde 76,38 ile liderliğini koruyor.

Bu veriler, Google Chrome'un tahtının yakın zamanda sarsılmayacağını gösteriyor.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN TARAYICILAR (WEB+MOBİL)

Google Chrome - Yüzde 75,69

Safari - Yüzde 12,46

Yandex - Yüzde 3,04

Samsung Internet - Yüzde 2,92

Edge - Yüzde 2,42

Opera - Yüzde 2,30