Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pazar araştırma şirketi Statcounter, Ekim 2025 itibarıyla dünyanın ve Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal medya platformlarını açıkladı.

Araştırma sonuçları, Türkiye'deki kullanıcı alışkanlıklarının küresel trendlerden önemli ölçüde farklılaştığını ortaya koydu.

TÜRKİYE'DE ZİRVE X'İN, DÜNYADA FACEBOOK'UN

Statcounter verilerine göre, Ekim 2025 itibarıyla Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformu, yüzde 61,67'lik pazar payıyla X oldu.

Onu yüzde 16,37 ile Facebook ve yüzde 14,54 ile Instagram takip etti.

Küresel çapta ise durum tam tersi; Facebook yüzde 70,37'lik ezici bir pazar payıyla liderliğini korurken, X'in küresel payı sadece yüzde 8,44 seviyesinde kaldı.

DİĞER PLATFORMLARIN DURUMU

Hem küresel hem de Türkiye listelerinde YouTube ve Pinterest ilk beşte yer alırken, Reddit'in Türkiye'deki kullanım oranının (Yüzde 0,09) küresel ortalamanın (Yüzde 0,5) oldukça altında kalması da dikkat çeken bir diğer sonuç oldu.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI

X - Yüzde 61,67

Facebook - Yüzde 16,37

Instagram - Yüzde 14,54

YouTube - Yüzde 4,56

Pinterest - Yüzde 1,53

Linkedln - Yüzde 0,8

Reddit - Yüzde 0,09

DÜNYADA EN ÇOK KULLANILAN SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI

Facebook - Yüzde 70,37

X - Yüzde 8,44

Instagram - Yüzde 8,1

YouTube - Yüzde 5,86

Pinterest - Yüzde 5,65

Linkedln - Yüzde 0,65

Reddit - Yüzde 0,5