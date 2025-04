Haberler



Türkiye'deki Samsung Galaxy S24 modelleri için One UI 7 yayınlandı Uzun süredir merakla beklenen Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi, nihayet Türkiye'deki Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modelleri için dağıtılmaya başlandı.