Türkiye'deki Samsung Galaxy S24 modelleri için One UI 7 yayınlandı

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Samsung kullanıcılarının heyecanla beklediği One UI 7 güncellemesi konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Bir süredir yolda olduğu söylenen ve adeta yılan hikayesine dönen güncelleme, 23 Nisan sabahının ilk saatleri itibarıyla Türkiye'deki Samsung Galaxy S24 serisi akıllı telefonlara ulaşmaya başladı.

Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye'deki Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus ve Samsung Galaxy S24 Ultra sahipleri, telefonlarının Ayarlar menüsündeki Yazılım Güncelleme bölümünü kontrol ederek One UI 7 güncellemesini indirip kurabilirler.

Yeni güncelleme, Android 15 işletim sistemini temel alıyor ve kullanıcılara pek çok yenilik sunması bekleniyor.

ONE UI 7 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK DİĞER SAMSUNG MODELLERİ

Samsung Galaxy S24 serisinin ardından, Türkiye'de Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini ilk dalgada alacak diğer Samsung cihazlarının listesi de geçtiğimiz dönemde açıklanmıştı.

Güncellemeyi yakın zamanda alması beklenen diğer modeller oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Bu listede Galaxy S23 serisi (S23, S23 FE, S23 Plus, S23 Ultra), yeni katlanabilir telefonlar olması beklenen Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6 yer alıyor.

Ayrıca orta segmentten Galaxy A55 5G ve tablet tarafında Galaxy Tab S10 Plus 5G ile Galaxy Tab S10 Ultra 5G modelleri de One UI 7 güncellemesini ilk alacak cihazlar arasında bulunuyor. Galaxy S24 FE modelinin de listede yer alması dikkat çekiyor.