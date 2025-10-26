Türkiye’nin Ar-Ge harcamaları 20 milyar dolara ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye sayısız sektörde tarihi atılımlarla dünya ile yarışacak güce ulaştı.

Bu 20 yıllık sürede başarının sırlarından biri de AR-GE çalışmaları.

Üretimin her yıl arttığı ülkemizde AR-GE yatırımları da eş zamanlı şekilde artış gösteriyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AR-GE faaliyetlerinde geçen yıl rekorlar kırdıklarını vurguladı.

Kacır, N Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Ar-Ge harcamalarımız bir yılda 16 milyar dolardan 20 milyar dolara yükselirken, Ar-Ge insan kaynağımız 20 bin kişilik artışla 311 bine erişti. Toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,8’ini şirketler gerçekleştirdi. Özel sektörümüzün bu faaliyetlere yoğunlaşması doğru adımlar attığımızı teyit ediyor. Ar-Ge insan kaynağımızın yüzde 34,2'si kadınlardan oluşuyor.Yükseköğretimdeki Ar-Ge çalışanlarımızın ise yüzde 47,9'u kadınlar" olduğunu belirterek 2024 yılında Ar-Ge faaliyetlerinde önemli rekorlar kırıldığının altını çizdi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ALANLARINDA YOĞUNLAŞMA

Bakan Kacır, imalat sanayiinde Ar-Ge harcamalarının yüzde 46,9’unun yüksek teknoloji, yüzde 40,2’sinin ise orta-yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren girişimlere ait olduğunu belirtti.

Dolaylı Ar-Ge teşviklerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV teşvikleri) şirketlerin Ar-Ge harcamalarındaki payının 2015’ten 2024’e 10 puan artarak yüzde 25’e yükseldiğini söyleyen Kacır, Türkiye’nin bu alanda büyük ilerleme kaydettiğini vurguladı.

“TÜRKİYE KÜRESEL BİR AR-GE ÜSSÜNE DÖNÜŞÜYOR”

Kacır, Türkiye’nin; üniversiteleri, araştırma merkezleri, teknoparkları, yenilikçi girişimleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile nitelikli insan kaynağı sayesinde küresel bir Ar-Ge üssüne dönüştüğünü ifade etti.