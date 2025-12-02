Türkiye’nin ilk milli YTA’sı FGN-TUG-S01 uzaya fırlatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, tamamen milli imkanlarla geliştirdiği ilk Yörüngesel Taşıyıcı Araç (YTA) FGN-TUG-S01’i, 28 Kasım 2025’te ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden başarıyla fırlattı.

Türkiye saatiyle 21.44’te başlayan görevde, SpaceX Falcon 9 Transporter 15 roketinin birinci ve ikinci kademeleri sorunsuz ayrıldı. Yaklaşık 81 dakika sonra FGN-TUG-S01, roketten ayrılarak ilk telemetri verilerini gönderdi ve görevine resmen başladı. Bu fırlatma, Fergani Uzay’ın uzay içi manevra ve taşıma kabiliyetinde önemli bir adım olarak kaydedildi.

DÜNYANIN İLK YÖRÜNGESEL HİBRİT MOTOR ATEŞLEMESİ

Milli YTA, iki önemli ilki bir arada taşıyor: Türkiye’nin ilk YTA’sı olmasının yanı sıra, yörüngede ateşlenecek dünyanın ilk hibrit roket motoruna sahip. Araç, görev yörüngesine ulaştıktan sonra planlanan ilk hibrit motor ateşlemesini gerçekleştirecek.

Bu manevra, sadece Türkiye için değil, dünya çapında hibrit roket motorunun ilk yörüngesel ateşlemesi olarak tarihe geçecek. FGN-TUG-S01, güvenli ve düşük maliyetli hibrit tahrik sistemi sayesinde uyduları farklı yörüngelere taşıyabilecek ve görev ömürlerini uzatabilecek.

FARKLI İRTİFALARDA UYDU GÖREVLERİ İÇİN KİLOMETRE TAŞI

FGN-TUG-S01, Fergani Uzay’ın gelecekteki konstelasyon misyonları için temel bir adım olarak değerlendiriliyor. Milli YTA, alçak irtifadan (yaklaşık 500 km) başlayarak, uyduları 1000+ km yükseklikteki görev yörüngelerine taşıyacak.

Araçta kullanılan uçuş bilgisayarı, aviyonik sistemler, güç dağıtım birimleri ve termal kontrol altyapısı tamamen yerli mühendislik ürünü olarak geliştirildi. Bu başarılı görevle Türkiye, yörüngede hibrit motor denemesi yapan ilk ülke olma yolunda önemli bir adım attı.

SELÇUK BAYRAKTAR: "ÜLKEMİZİN UZAYDAKİ HAREKET KABİLİYETİNİ BAŞLATACAK"

Milli YTA’nın fırlatma süreci, Selçuk Bayraktar ve mühendis ekibi tarafından Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi’nden canlı olarak takip edildi. Bayraktar açıklamasında, “3 hafta önce ikinci uydumuzu göreve başlatmıştık. Bugün ise öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ülkemizin ilk YTA’sı uzaya çıktı. Yerli mühendislik ürünü olan aracımız, ülkemizin uzaydaki hareket kabiliyetini başlatacak.” ifadelerini kullandı.

GELECEĞİN MİLLİ KONUMLANDIRMA SİSTEMİ İÇİN KRİTİK ALTYAPI

Bayraktar, bu görevin Uluğbey Küresel Konumlama Sistemi için kritik bir altyapı oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: