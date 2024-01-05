Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu! Alper Gezeravcı: Uzay misyonu gelecek nesillere ilham verecek Uzaya gidecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, "Ülkemizin 100. yılında icra etmek, bugüne kadar fazlasıyla yer alma konusunda hak ettiğimiz bir platformda, uzay ortamında ilk görevimizin icrasıyla yerimizi alacak olmamız son derece mutluluk verici" dedi.

İHA

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşiyor..

Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek olan astronot Alper Gezeravcı, 18 Ocak saat 01.11’de Kennedy Uzay Üssü’nden gerçekleştirilecek olan fırlatma ile uzaya çıkan ilk Türk olacak.

Bu çerçevede Astronot Gezeravcı, fırlatma öncesinde rutin olarak uygulanan karantinada açıklamalarda bulundu.

İcra edeceği görevinden dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren astronot Gezeravcı, bu deneyimin gelecek nesillere ilham verecek olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Uzay misyonu gelecek nesillere ilham verecek"

Gezeravcı, şunları söyledi:

Tarif etmek hakikaten zor; kelimelere, cümlelere sığdırması mümkün olmayan hisler içerisindeyiz. Bugüne kadar icra edilmemiş bir görevi, ülkemizin 100. yılında icra etmek, bugüne kadar fazlasıyla yer alma konusunda hak ettiğimiz bir platformda, uzay ortamında ilk görevimizin icrasıyla yerimizi alacak olmamız son derece mutluluk verici.



Gelecek nesillerimize ilham kaynağı olması, onların bugüne kadar kısıtlamak zorunda oldukları hayallerini artık uzayın derinliklerine taşımaya vesile olacak bir görev olması da mutluluk verici.

"Yoğun bir eğitim süreciydi, 8 aylık bir süreç"

Yoğun bir eğitim süreciydi. 8 aylık bir süreç ancak bu normalde planlı, bu işin rutin olarak yapıldığı dönemlerde ilgili otoritelerin ifade ettiği şekliyle çok daha uzun bir sürenin içerisinde gerçekleştirilen eğitim paketi, bizim farklı şartlardan kaynaklanan; ülkemizin maalesef 2023’ün başlangıcında hepimizi çok derinden etkileyen, hepimizi yasa boğan deprem felaketiyle karşılaşmamız neticesinde zorunlu olarak geç başlamamız bir sürecin neticesinde.



Programın katılımcısı olan başka ülkelerinde farklı yaşamış olduğu süreçler neticesinde doğal akışın içerisinde geç başladığımız bir süreçti.

"Oradaki görev yapan astronotları dünyadan götürülebilecek potansiyel bir hastalıktan uzak tutmaya çalışıyoruz"

Fırlatma öncesi karantina uygulamasının önemine değinen Gezeravcı, şöyle devam etti:

Karantinanın amacı asli olarak; göreve gidecek olduğunuz Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hali hazırda görev yapan astronot ekibine dünyadan herhangi bir hastalık götürmemek bulaştırmamak. Dolayısıyla hastalıkların genel olarak 14 günlük kuluçka süresini göz önünde bulundurup bu 14 günü dünyada, dış ortamdan izole bir şekilde geçirerek, dış dünyayla herhangi bir şekilde temas edip potansiyel ilave bir hastalık, virüs kapmadan 14 günün sonunda direkt fırlatmanın gerçekleştirileceği şekilde bir planlamayla oradaki görev yapan astronotlarımızı dünyadan götürülebilecek potansiyel bir hastalıktan uzak tutmaya çalışıyoruz. Asli amaç buna hizmet ediyor.

“100. yılımızda bu döneme kısmet olan görev hayırlı uğurlu olsun”

Öncelikle milletimize, Cumhuriyetimizin 100. Yılında icra edecek olduğumuz, gelecek nesillerimize hayallerinin sınırını gözleriyle görebildikleri gökyüzünün ötesine, uzayın derinliklerine taşımaya imkan verecek, ilham olacak bu görevin icrasıyla bugüne kadar fazlasıyla hak ettiğimiz ancak 100. yılımızda bu döneme kısmet olan görev vesilesiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum.



Güçlü iradesiyle bu görevin yapılmasına karar veren ve imkanlarıyla bunu mümkün kılan devletimize, kadirşinas milletimize şükranlarımı sunuyorum. Son olarak beni yetiştirerek bu günlere getiren ve evlatlarının ülkemizin tevdi ettiği bu görevin icrası esnasında destekleriyle hiçbir zaman yalnız bırakmayan anne, babama, aileme ve kardeşlerime selamlarımı saygılarımı iletiyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)