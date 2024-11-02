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Haber Merkezi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), savunma sanayindeki kararlılığını gözler önüne seren etkileyici bir video paylaştı.

Videoda, Türkiye’nin yerli ve milli projelerinden HÜRJET, ANKA-III ve KAAN gibi başarılı savunma sanayii projeleri ön plana çıkarılarak TUSAŞ’ın bu alandaki katkıları vurgulandı.

"HAİNLERE İNAT DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ"

Hain terör saldırısının ardından TUSAŞ çalışanlarının milli duruşuna yer verilen videoda, bir çalışanın yürekten gelen şu ifadesi de yer aldı:

“Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz!”

"TÜRKİYE İÇİN GÖKLERDE YÜKSELMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ayrıca paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: