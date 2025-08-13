TV'ler kökten değişiyor: Samsung, dünyanın İlk Micro RGB LED TV panelini duyurdu

Teknoloji devi Samsung, ultra premium TV segmentinde standartları yeniden belirleyen çığır açıcı bir ekran teknolojisini duyurdu.

Şirket, mikro ölçekli RGB LED arka aydınlatmaya sahip dünyanın ilk ekranı olan Micro RGB'yi 115 inçlik dev bir boyutta tanıttı.

MİKRO LED'LERLE EŞSİZ RENK KONTROLÜ

Bu yeni teknoloji, her biri 100 mikrometreden küçük olan kırmızı, yeşil ve mavi mikro LED'leri panelin arkasında ayrı ayrı kontrol eden bir mimari kullanıyor.

Bu yapı, geleneksel arka aydınlatmaların aksine, renk doğruluğu ve kontrast üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyet sağlıyor.

YAPAY ZEKA İLE GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME

Samsung'un yeni ekranı, görüntü ve sesi optimize etmek için "Micro RGB AI" motorundan güç alıyor.

Bu yapay zeka motoru, "Micro RGB Color Booster Pro" özelliği ile donuk renkli sahneleri akıllıca tanıyıp canlandırırken, "%100 BT.2020" renk kapsamına ulaşarak renklerin en doğru şekilde iletilmesini de garanti ediyor.

Samsung, yeni nesil panellerle donattığı televizyon modellerini ilk olarak Güney Kore pazarına sunacak ve daha sonra ABD başta olmak üzere diğer ülkelere getirecek.