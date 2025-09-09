Uçak büyüklüğündeki göktaşı Dünya'nın yakınından geçecek

NASA, 2025 QV9 adı verilen devasa bir asteroit'in Dünya'ya doğru hızla yaklaştığını duyurdu.

Bir uçak büyüklüğündeki, yaklaşık 33 metre genişliğindeki uzay kayasının 10 Eylül'de gezegenimize en yakın geçişini yapması bekleniyor.

Saatte 16 bin km'nin üzerinde hızla hareket eden gök cismi, gezegenimizden yaklaşık iki milyon kilometre uzakta olacak.

Bu mesafe güvenli görünse de uzay uzmanları tarafından astronomik açıdan "nispeten yakın" olarak değerlendiriliyor.

GÖKTAŞI TEHDİT OLUŞTURUYOR MU

NASA, 2025 QV9 asteroitinin yakın geçişine rağmen Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını açıkladı.

Kurum, bir cismi tehlikeli olarak sınıflandırmak için 7,4 milyon kilometreden fazla yaklaşması ve 85 metreden geniş olması kriterlerini kullanıyor.

2025 QV9 bu mesafe kriterini karşılasa da sadece 33 metre genişliğinde olduğu için tehlikeli sayılmıyor.

Bilim insanları, gelecekteki olası yörünge değişikliklerine karşı cismi yakından takip etmeye devam ediyor.