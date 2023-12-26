Uçak hızında yolculuk vadediyordu: Hyperloop One kapanıyor Elon Musk'ın tüp içinde uçak hızında yolculuk vadeden fütüristik ulaşım girişimi Hyperloop One çalışmalarını sonlandırıyor.

ensonhaber.com

SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk'ın uçak hızında seyahat etmeyi vadeden ileri teknoloji ulaşım projesi Hyperloop One, çalışmalarını durdurma kararı aldı.

Hyperloop One'ın çalışanlarına işten çıkarma bildirimi yapıldı ve projenin bu yılın sonuna kadar tamamen kapatılacağı açıklandı.

Elon Musk'ın 2014 yılında hayata geçirdiği bu girişim, bu süre zarfında 450 milyon dolarlık yatırım çekmeyi başarmıştı.

Havasız tüpler içinde uçak hızlarında ulaşım sunmayı hedefleyen Hyperloop, hayata geçirilseydi, Los Angeles'tan San Francisco'ya sadece 30 dakikada seyahat edilmesine olanak sağlayacaktı.

Projeyi tasarlayan Musk, aerodinamik alüminyum kapsüllerin neredeyse havasız bir tüp içinde saatte 1,225 kilometre hıza ulaşabileceğini iddia etmişti.

Musk'ın 'beşinci ulaşım türü' olarak tanımladığı bu sistemde, kapsüllerin yer altından veya havada yükseltilen tüpler içinde hareket etmesi planlanıyordu.

2014 yılında kurulan ve yatırımcı katılımları ile birkaç kez isim değiştiren şirket, teknolojinin güvenliğini ve uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla Nevada'da bir test pisti inşa etti. Bu, şirketin atmış olduğu önemli adımlardan biriydi.

İlk test bekleneni veremedi

2020 yılında şirket, ilk insanlı test sürüşünü gerçekleştirdi. Ancak bu test sürüşünde kapsül, saatte sadece 160 kilometre hıza ulaşarak, hedeflenen hızın oldukça altında kaldı.

Virgin Group'un CEO'su ve aynı zamanda Virgin Hava Yolları'nın sahibi olan, uzay turizmi konusunda da faaliyet gösteren milyarder girişimci Richard Branson'ın desteklediği Virgin Hyperloop projesi, bu testi 'büyük bir adım' olarak nitelendirmişti.

Buna rağmen, proje bazı eleştirilere maruz kaldı ve 'finansal olarak ulaşılamaz, ütopik bir vizyon' olarak değerlendirildi. Bloomberg'in raporuna göre, şirketin 31 Aralık 2023 tarihinde faaliyetlerini durduracağı açıklandı.

Şirket varlıklarını satışa çıkarırken, ofislerini kapatıyor ve çalışanlarının sözleşmelerini sonlandırıyor.