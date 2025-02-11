Üçe katlanan iPhone ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı

Haber Merkezi

Katlanabilir telefonlar, akıllı telefon dünyasında giderek popüler hale geliyor. Samsung, Huawei gibi Android üreticileri, katlanabilir telefon modellerini piyasaya sürerek bu alanda rekabet ediyor.

Apple ise katlanabilir telefon konusunda rakiplerinin gerisinde kalmış olsa da üç katlı bir iPhone ile bu alanda büyük bir atılım yapmaya hazırlanıyor olabilir.

İÇERİDEN BİRİ İDDİAYI ORTAYA ATTI

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın üç katlı bir iPhone üzerinde çalıştığına dair iddiaları gündeme getirdi.

Gurman, Apple'ın 2026'da katlanabilir telefon piyasasına girmeyi planladığını ve bu cihazın güç tasarruflu bir modeme, ekran altı kameralara ve kesiksiz bir ekrana sahip olabileceğini belirtti.

Ayrıca, Apple'ın gelecekte üç katlı bir telefon çıkarabileceği ihtimalini de göz ardı etmedi.

ÜÇ KATLI İPHONE NE ZAMAN GELİR

Apple'ın üç katlı bir iPhone üzerinde çalıştığı henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak şirketin bu tür yenilikçi tasarımlara ilgi duyduğu biliniyor. Üçe katlanan iPhone'un on yılın sonuna doğru piyasaya çıkması bekleniyor.

Üç katlı iPhone iddiası, teknoloji dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Apple'ın bu tasarımla nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağı ve hangi özellikleri öne çıkaracağı merak konusu.

Öte yandan, şirketin ilk katlanabilir telefonunun Samsung Galaxy Z Fold 6 gibi kitap tarzı bir tasarıma sahip olması ve 2026'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.