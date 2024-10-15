Ucuz Apple Vision Pro'nun fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

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Apple, geçtiğimiz yıl düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıttı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara ABD'de satışa sunuldu.

Öte yandan Apple, Vision Pro'nun satışlarından hiç memnun değil. Şirket, düşük talep nedeniyle cihazın ikinci versiyonunu geliştirme planlarını iptal etmişti.

UYGUN FİYATLI MODEL YOLDA

Şirket, ikinci sürüm yerine daha uygun fiyatlı bir Vision Pro modeli piyasaya sürmek için çalışıyor.

İddiaya göre Apple’ın hedefi en erken önümüzdeki yıl uygun fiyatlı Vision Pro cihazını kullanıcılarla buluşturmak.

FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ SIZDIRILDI

Apple'ın 3.500 dolarlık fiyatı ile eleştirilen karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun daha uygun fiyatlı bir versiyonu 2025 yılında piyasaya sürülebilir. Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre yeni Vision Pro, yaklaşık 2.000 dolardan satışa sunulacak.

Apple, yeni Vision Pro'nun fiyatını düşürmek için bazı değişikliklere gidecek. Bu değişiklikler arasında daha ucuz malzemelerin kullanılması ve daha az güçlü bir işlemcinin tercih edilmesi yer alıyor.

Ayrıca, kullanıcının gözlerini dışarıdan gösteren EyeSight özelliği de yeni modelde bulunmayacak.

Daha önce çıkan bazı söylentiler, cihazın tek başına çalışamayacağı ve bir iPhone gibi bir cihaza bağlanması gerekebileceğini iddia etmişti.