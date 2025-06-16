Üretken yapay zeka, dört çalışandan birinin işini riske atıyor

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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yayınladığı son raporla üretken yapay zekanın küresel iş gücü üzerindeki potansiyel etkilerini ortaya koydu.

Rapora göre, dünya genelindeki her dört çalışandan birinin yaptığı iş, üretken yapay zeka modellerinden doğrudan etkilenebilecek görevler içeriyor.

DÖRT ÇALIŞANDAN BİRİ RİSK ALTINDA

ILO'nun raporu, yapay zeka iş dünyasında önemli bir dönüşüme neden olacak olsa da çok az sayıda işin tamamen otomasyon riski altında olduğunu vurguluyor.

Rapor, yapay zekanın yeteneklerinin son bir yılda hızla genişlediğini ve artık web tarayıcıları ile e-posta gibi yazılımları kullanabilen "etken" modellerin geliştirildiğini belirtiyor.

Bu durum, özellikle giriş seviyesi beyaz yaka işleri için bir tehdit oluşturabilir. Amerikan teknoloji şirketi Anthropic'in Başkanı Dario Amodei de bu tür bir teknolojinin bir ila beş yıl içinde giriş seviyesi beyaz yakalı işlerin yarısını ortadan kaldırabileceği uyarısında bulunmuştu.

İŞLERİN YERİNİ ALMAYACAK, ÇALIŞMA ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRECEK

Öte yandan ManpowerGroup'un İnovasyon Yöneticisi Tomas Chamorro-Premuzic, yapay zekanın insan gücünün yerini almayacağını, ancak çalışma şeklimizi kökten değiştireceğini öngörüyor.

Ona göre verimliliği artıran yapay zeka araçları, çalışanları ve yöneticileri bu teknolojilerin sağladığı zamandan en iyi şekilde yararlanmaya zorlayacak.

İşverenler arasında da bilgi çalışanlarının günlük görevlerinin yapay zeka sistemlerini yönetmeye doğru evrileceği konusunda bir fikir birliği var.

Bu yeni düzende; etik yargı, müşteri hizmetleri, ekip yönetimi ve stratejik düşünme gibi insani beceriler, her zamankinden daha değerli hale gelecek.